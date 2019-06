La pelea de Marcelo para volver a la selección de Brasil: "Nunca desistiré"

Marcelo disfruta de las vacaciones en su país natal. El segundo capitán blanco se encuentra en Río de Janeiro estos días, siguiendo de cerca el papel de su selección en la Copa América. El lateral ha hablado con ESPN Brasil sobre su ausencia en la lista de Tite y los fichajes que ha realizado ya el Real Madrid.

Marcelo no le da muchas vueltas a su no convocatoria y el porqué: "Muy simple: Tite no me convocó. Así que ahora estoy de vacaciones. Pero tengo paciencia. Trabajo cada día para volver a la Selección de mi país. Nunca desistiré", afirmó. Se siente "un hincha desde fuera" del equipo, mientras Brasil avanza a los cuartos de la Copa.

Los nuevos fichajes del Madrid

La presencia brasileña se incrementa de cara a la próxima temporada con los fichajes de Éder Militao y Rodrygo. Marcelo, al ser preguntado sobre si ha hablado ya con ellos, respondió: "No hablé aún con ellos, pero seguro que son buenos para el club".

Marcelo presume de su físico. Foto: Instagram. (@marcelotwelve)

Se mostró algo escueto al hablar sobre Hazard: "Primero tiene que hacer la pretemporada, empezar a jugar, etc.. y ahí lo veremos", concluyó. Marcelo tendrá la oportunidad de verse las caras con el belga y el resto de refuerzos el primer día de pretemporada, ya que Zidane tendrá este verano la serte de contar con casi todo el grupo desde el principio.

[Más información: Marcelo presume de 'tableta' el día del fichaje de Ferland Mendy]