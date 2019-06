Mayoral dejará el Real Madrid y fichará por la Real Sociedad después del Europeo sub21

Borja Mayoral (22 años) está cada vez más cerca de abandonar el Real Madrid. Son muchas las voces que situaban al atacante en la Real Sociedad, algo que finalmente se cumplirá. El delantero reforzara la parcela ofensiva del conjunto vasco y fichará por los donostiarras este verano.

Después de una temporada cedido en el Levante, el delantero no tenía sitio en la plantilla de Zidane para la próxima temporada. El canterano blanco debía buscar un destino y la Real Sociedad ha sido el equipo que más interés ha mostrado por hacerse con sus servicios.

Mayoral daría un paso más en su carrera de recalar en la Real Sociedad. Actualmente el atacante es uno de los líderes de la Selección de España sub21 de Luis de la Fuente en el Europeo de Italia y San Marino. Precisamente, hasta que no acabe el torneo, el delantero no moverá ficha y no se anunciará su fichaje por el conjunto vasco.

Borja Mayoral EFE

En sus 29 partidos disputados en Primera División, Mayoral ha cosechado un bagaje en el que figuran tres goles y dos asistencias en 1.615 minutos disputados. Una media de un gol cada 538 minutos.

Los donostiarras ya realizaron una apuesta parecida, ya que Willian José estuvo en las filas del Real Madrid Castilla, aunque recaló en Anoeta después de militar en Las Palmas. Una apuesta que a la Real Sociedad le salió bien, ya que el atacante brasileño lleva anotados 45 goles y 13 asistencias en 108 partidos disputados.

Mayoral se une a Mariano y De Tomás

Mayoral se encuentra en la misma situación que otros delanteros del Real Madrid como Raúl de Tomás o Mariano Díaz, ambos canteranos del conjunto blanco. Los tres no tienen sitio en una delantera en la que sobran futbolistas, sobre todo ante el overbooking formado por Rodrygo, Asensio, Hazard, Vinicius, Benzema, Jovic y compañía.

Esta situación ha hecho que Zidane haya decidido que Benzema y Jovic sean sus dos delanteros centros de cara a la próxima temporada. Algo que abre las puertas del club de par en par a los canteranos.

