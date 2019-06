Aulas abre la puerta a Ndombélé, objetivo del Madrid como plan B a Pogba

El Real Madrid baraja varias alternativas a Paul Pogba en el mercado de fichajes. El centrocampista francés es el gran objetivo, pero dada la dificultad que entramará su fichaje, en el club blanco barajan otras opciones como la de Tanguy Ndombélé. El jugador del Olympique de Lyon es uno de los grandes reclamos del verano y todo apunta a que saldrá.

Jean-Michel Aulas, presidente del Lyon, ha hablado este martes sobre la situación de su jugador del que ha reconocido que tiene la puerta abierta este verano: "Necesitamos propuestas sustanciales para avanzar en el caso de Tanguy, que ha reclamado salir. Si tuviera que salir, que, por ahora, no es el caso, tendríamos que buscarle un sustituto. Por el momento no hay nada, pero la puerta está entreabierta", dijo Aulas.

El Lyon no necesita vender

Aún así, el Lyon se tomará con calma su salida y si se acaba dando no será por necesidad económica: "No hay fecha límite. No necesitamos vender para cuadrar las cuentas. Tenemos todo lo que queremos en casa y no queremos pagar más impuestos".

Ndombélé, con el Lyon Reuters

Otros equipos como el Tottenham andan detrás de Ndombélé, al que siguen varios de los grandes como ha confirmado Aulas: "Es público que los equipos grandes quieren a Tanguy Ndombélé y, si perdemos jugadores, haremos un esfuerzo para reemplazarlos. Si se va, tenemos varios jugadores en agenda y Thiago Mendes es uno de los favoritos entre esos nombres".

