"Me alegro que Hazard se haya ido al Real Madrid, porque no fui capaz de pararle ni un tiro"

El fichaje de Eden Hazard por el Real Madrid no deja de acumular reacciones en el mundo del fútbol. La última ha sido la del guardameta Mathew Ryan. El portero del Brighton y ex del Valencia analizó el fichaje del belga por el conjunto blanco durante una entrevista concedida a Fox Football.

"Creo que de las cuatro veces que me enfrenté a él no conseguí parar ni un tiro. O bien tiró fuera o me metió gol. Es frustrante, así que me parece muy bien que se vaya", señaló con resignación el guardameta.

Ryan no dudo en agradecer al conjunto blanco que haya certificado el fichaje del internacional belga: "Le doy las gracias al Madrid por contratarle". Aunque matizo que si le gustaría volver a encontrarse con Hazard: "Me gustaría tener la oportunidad de encontrármelo de nuevo y esta vez poder parar alguna. Esas es mi motivación".

El guardameta australiano coincidió con Hazard en la Premier League de 2017 a 2019. Ryan abandonó el Valencia hace dos temporadas y recaló en el Brighton inglés por 6 millones de euros. Desde entonces ha sido el portero titular de su equipo y se ha tenido que enfrentar al belga en varias ocasiones en los duelos contra el Chelsea.

