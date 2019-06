James deja su futuro en el aire: "La decisión depende del Madrid, yo no he hablado con Zidane"

Uno de los futbolistas que liderará la 'operación salida' del Real Madrid este verano es James Rodríguez. El colombiano no tiene sitio en la plantilla de Zidane y el Nápoles de Ancelotti es el equipo que más se ha ofrecido para acoger al centrocampista la próxima temporada.

◘ @JamesdRodriguez a @JaviSanchezW: "¿Mi futuro? Yo estoy pensando en la Copa América, no sé donde voy a ir. Creo que es una decisión que depende del Real Madrid, hay personas que mandan mucho y no puedo hacer nada. Nunca he hablado con Zidane" (Vídeo @CaracolDeportes) pic.twitter.com/iTi99u60gp — Carrusel Deportivo (@carrusel) 23 de junio de 2019

El propio James sabe que la operación no es sencilla. Así lo ha confirmado el colombiano tras la victoria de su selección ante Paraguay (1-0) en los octavos de final de la Copa América: "Ahora estoy pensando en todo lo que es Copa, todavía no sé a dónde voy, quiero estar tranquilo. La decisión depende del club (Real Madrid), yo pienso que hay personas dentro que mandan mucho y yo no puedo hacer nada. Nunca he hablado con Zidane".

James, objetivo de Ancelotti

El Nápoles quiere cerrar la llegada de James Rodríguez a la Serie A este verano. El conjunto italiano busca fichar al colombiano a través de una cesión con opción de compra, algo que estaría retrasando las negociaciones entre el Real Madrid y los de Ancelotti.

James Rodríguez militó en el Bayern de Múnich tras su paso por el Real Madrid. El colombiano estuvo cedido en el conjunto bávaro durante dos temporadas, pero finalmente decidió no continuar en la Bundesliga de cara a la próxima temporada. Algo que se explica en los problemas extradeportivos que tuvo en Múnich en el último año.

Al igual que le ocurrió con Zidane en el Real Madrid, el colombiano no termino manteniendo una buena relación con Niko Kovac. El entrenador del Bayern y James tuvieron varios encontronazos cuando ambos coincidieron en la Bundesliga, lo que hizo que la continuidad del centrocampista en Múnich se volviera imposible con la renovación del club bávaro al técnico.

