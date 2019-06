Vero Boquete se ofrece a fichar por el Real Madrid Femenino: "A mis amigos les haría ilusión"

En los últimos días la noticia de un nuevo Real Madrid Femenino saltaba a la luz en el fútbol español. Una noticia que no ha pasado desapercibida en el ámbito internacional. Una de las mejores futbolistas españolas de la historia como es Vero Boquete no ha esquivado el asunto al ser preguntada por ello durante una entrevista en la Cadena SER.

La que fuera capitana de la Selección, y estrella de equipos como Bayern o PSG, analizó la entrada del Real Madrid en el fútbol femenino y la posibilidad de fichar por los blancos la próxima temporada.

Nuevo Real Madrid Femenino

"Todos queremos que un club como el Real Madrid esté. Es necesario y todos deberíamos celebrarlo. Tienen que ir poco a poco y eso también es bueno, porque habla de sensatez. No sería lo ideal ir a lo loco y hacer algo a lo grande porque no hay experiencia. Lo importante es empezar y que el Real Madrid femenino salga adelante es una buena noticia", añadió Vero Boquete sobre lo que debería ser la planificación del club blanco.

Volver a España

"Poder ser futbolista profesional en mi país sería mi gran sueño".

Madrid o Atlético

"Poder formar parte de un club como el Real Madrid sería bueno, pero el Atlético también es otro de los grandes. Preferencias, ninguna".

Llamada del Real Madrid

"El teléfono lo he tenido encendido, pero no me ha llegado nada. Sería muy raro que recibiera una llamada ya, cuando no ha sido oficial. Pero sí, a muchos de mis amigos les haría ilusión verme de blanco".

[Más información: Las cinco incógnitas del Real Madrid femenino antes de su estreno en la Liga Iberdrola]