El Madrid vigila muy de cerca a Miguel Almirón, centrocampista del Newcastle

El Real Madrid, según ha podido confirmar TyC Sports, está tras los pasos de Miguel Almirón. Centrocampista del Newcastle con una gran capacidad de llegada y con mucha calidad. Sería un sustituto de calidad para reforzar el centro del campo ante la salida de Marcos Llorente. El equipo blanco preguntará por el jugador una vez finalizada la Copa América, ya que la está disputando junto a Paraguay.

El Newcastle cuenta con el futbolista, pero su valor de mercado no supera los 30 millones, según el medio argentino. No sería un fichaje caro, pero el equipo de Rafa Benítez no tiene ninguna intención de desprenderse del jugador de 25 años, que ya se ha convertido en la brújula de su selección y de su actual equipo. Piernas nuevas para un centro del campo que necesita nuevos integrantes.

Según confirma el medio argentino, el equipo merengue se lanzará a por el jugador una vez finalizado el campeonato sudamericano. La posible marcha de Kovacic obliga al Real Madrid a pensar en nuevos nombres a parte del ya conocido y deseo de Zinedine Zidane: Paul Pogba. Solo rumores, pero sus grandes actuaciones en este final de temporada colocan a Almirón en la órbita del equipo blanco.

Miguel Almirón con Paraguay. Foto: Twitter. (@MiguelAlmiron24)

Su precio y su posición, los grandes problemas

Pese a jugar en el centro del campo, su mejor nivel lo ha dado en la banda izquierda y en la media punta, donde el conjunto merengue tiene varios jugadores de gran nivel. El precio puede ser otro inconveniente, ya que el Newcastle pagó 25 millones al Atlanta United de la MLS, donde anotó 22 goles en 70 encuentros. Antes compitió en Lanús y Cerro Porteño. Un fichaje que ilusiona a los medios paraguayos, pero que todavía no hay nada en claro.

