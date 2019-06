Eto'o: "Salah tiene que firmar por el Barcelona, no por el Madrid"

Uno de los jugadores que no ha sido noticia en el mercado veraniego ha sido Salah. El extremo del Liverpool parece que no va a cambiar de aires y seguirá en Inglaterra para defender su título europeo. Samuel Eto'o, aprovechando la Copa África ha hablado sobre su posible adaptación al Barcelona o al Real Madrid, y no ha dudado ningún segundo en confirmar que su equipo ideal sería el culé.

Samuel Eto'o concedió una entrevista a la BBC y en ella le mandó un mensaje al delantero del Liverpool. "Mo lo tiene todo para ser uno de los mejores jugadores del mundo. Si tiene la oportunidad de jugar en la mejor liga del mundo, que es la española, tiene que firmar para Barcelona", confirmó sobre una posible salida en un futuro de su actual equipo.

Pese a dejar claro que el equipo culé es mejor opción, admitió la importancia del conjunto merengue en su carrera profesional en Europa: "El Real Madrid me dio la oportunidad de salir de África, pero conozco el estilo de Barcelona y creo que sería lo mejor para él".

Mohamed Salah EFE

En Francia, aseguraron el interés del Real Madrid

En Canal+ hablaron de un interés muy fuerte por parte del club dirigido por Florentino Pérez en incorporar al extremo egipcio. A lo largo de la campaña surgieron dudas sobre la continuidad del antiguo jugador de la Roma en Inglaterra, pero ahora la situación ha cambiado.

Los de Anfield lograron completar una de las mayores remontadas de la historia de la Champions League contra el FC Barcelona. Aunque Salah estaba en la grada, la posibilidad de alzar el trofeo al cielo de Madrid se convirtió en real.

