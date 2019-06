División en el United: el vestuario apoya la venta de Pogba y la directiva no negocia

El Manchester United sigue bloqueando la venta de Paul Pogba, pero se siguen dando pasos que pueden acercar su salida, aparentemente complicada. Si fue primero el propio jugador el que dijo que quería cambiar de aires, ahora en Inglaterra apuntan a que Solskjaer y sus propios compañeros verían bien su marcha. El técnico, para así poder acometer más fichajes y el vestuario, por el bien del propio equipo.

The Sun desvela que los compañeros de Pogba creen que debería salir este verano. Ellos conocen de primera mano el fuerte deseo del francés de cambiar de equipo y piensan que. si no hay una rápida solución, pueda romper la concentración en este nuevo comienzo con Solskjaer en el banquillo.

El vestuario del United quiere dar un golpe sobre la mesa tras los malos resultados del curso pasado. La pretemporada comienza el 1 de julio para ellos, pero incluso ya hay jugadores como Luke Shaw o McTominay que ya han empezado a entrenar. Así, la infelicidad de Pogba en Manchester podría ser un detonante de problemas en el vestuario, pese a que nadie duda de su enorme talento.

El problema se haya en la directiva del United. Ed Woodward es la persona que más está presionando para que Pogba siga, puesto que, según The Sun, pensaría que dejar marchar a su estrella sería un duro golpe a la reputación del Manchester United. La venta de Pogba aportaría muchos millones a las arcas de Old Trafford, pero por ahora la directiva no se lo plantea. Es más, la postura de los altos cargos del club es ofrecerle a Pogba el doble de su actual sueldo.

