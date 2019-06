Ceballos, un último mensaje a Zidane o una salida al alza del Madrid

Dani Ceballos está siendo uno de los jugadores más destacados del Europeo sub21 que se disputa desde el domingo pasado en Italia. El utrerano es uno de los pilares de la selección de De la Fuente y así lo ha demostrado en la fase de grupos, habiendo pasado España como primero. Esta última jornada se la jugaban contra Polonia. Solo valía golear y el combinado nacional se impuso 5-0 liderada por Ceballos.

España sacó el billete para los Juegos de Tokio con Ceballos siendo el hombre más destacado junto a su excompañero en el Betis Fabián Ruiz. La pareja de centrocampistas son el núcleo de un equipo que, si bien perdió contra Italia en el primer choque 3-1, está desarrollando el mejor fútbol del torneo y es una de las claras favoritas al título. Ceballos se siente como nunca, tal y como dijo tras el partido: "Me encuentro muy bien, me atrevo a hacer cosas que antes no podía", explicó.

El mejor Ceballos de la temporada

Y es que Ceballos se siente liberado, después de haber tenido una segunda mitad de temporada con el Madrid mala. Primero se apagó poco a poco con Solari y luego, con la llegada de Zidane, se resignó a ocupar un lugar fijo en el banquillo o incluso en la grada. Tras su actuación, la pregunta en zona mixta era obvia, ¿habría visto Zidane su actuación?. Ceballos respondió elegantemente: "A Zidane le gusta el fútbol y estará viendo el Sub-21 y la Copa America y todo, pero ahora es momento de que se relaje que la temporada que viene será dura", dijo.

Ya se sabe que la relación entre Ceballos y Zidane nunca ha sido demasiado buena. El utrerano, de hecho, clamó a principio de temporada contra las pocas oportunidades que le dio el francés en su primer año... pero Zidane volvió. Ceballos pidió perdón por aquellas palabras sobre el que ahora volvía a ser su entrenador. Quería pasar página, pero otra vez se quedó sin sitio con un Zidane que nunca le ha terminado de encajar en sus planes.

Dani Ceballos, en el España - Polonia del Europeo sub21 EFE

Pero Ceballos quiere triunfar como sea en el Real Madrid. Sabe que igual este verano no le queda otra que salir, pero no se quiere cerrar las puertas del club blanco de cara al futuro. De hecho, con sus grandes actuaciones en el Europeo espera que se le vuelva a tener en cuenta por Concha Espina y, quien sabe, si volver a ganarse un sitio en el equipo. Una cesión podría ser la mejor solución para que el Madrid no se desprenda definitivamente de una de las mayores promesas españolas y el jugador tenga la oportunidad de jugar y volver tras un año al Madrid.

Ofertas interesantes para Madrid y Ceballos

El mercado, sin embargo, puede ser muy tentador tanto para el Madrid como para Ceballos. El club blanco sabe que este verano debe vender ante los fichajes que han llegado (y llegarán). Ceballos es uno de los que está en la rampa de salida y si llega una buena oferta será difícil decir que no. La última palabra, seguramente, la tenga Zidane y será él quien decida si se vende a Ceballos definitivamente o no. Su revalorización en el Europeo puede hacer que lleguen ofertas que ronden los 50 millones de euros y eso son palabras mayores.

El jugador, de igual modo, se puede ver tentado por ofertas de clubes interesantes. Le quieren por toda Europa. En España, sin ir más lejos, le quiere el Sevilla, club en el que militó cuando solo era un niño y que prescindió de él, para unos años más tarde ponerse la camiseta bética. También le quiere el Milan, que ya preguntó por él en una reciente reunión que mantuvieron emisarios rossoneri con el Madrid. En Inglaterra, el Tottenham, finalista de la Champions, le tiene en su agenda por si Eriksen se acaba yendo. Tres propuestas serias que pueden conseguir que a Ceballos no le duela tanto despedirse de su sueño de triunfar en el Real Madrid.