De Pogba a Bale: las cuestiones a resolver por Zidane y el Madrid antes de volver al trabajo

Quedan casi dos semanas para que el Real Madrid vuelva a ponerse a rodar. Una nueva era en el club blanco, otra vez con Zidane a los mandos pero con muchas caras nuevas, de las cuales la mayoría podrá estar con el grupo desde el día uno.

El Real Madrid se ha reforzado muy rápido, a una velocidad vertiginosa, y ha avanzado gran parte del trabajo de todo el verano sin haber entrado siquiera en el mes de julio. Cinco fichajes que ilusionan, pero que no serán los últimos. Con mucho mercado aún por delante y tiempo antes de comenzar la temporada, el club y Zidane aceleran en varias cuestiones antes de volver al trabajo.

El fichaje de un centrocampista

Zinedine Zidane se mostró esta semana muy ilusionado con sus fichajes y, sobre todo, porque estos puedan estar con el grupo desde el principio. Hazard, Jovic, Mendy y Rodrygo se incorporarán en el comienzo de la pretemporada (Militao lo hará más tarde por la Copa América). Pero Zidane aún espera a un jugador más.

Se trata de Paul Pogba. El centrocampista es el gran deseo de Zidane y el club quiere cumplirlo. Es una cuestión difícil, puesto que el Manchester United se ha cerrado en banda. El 1 de julio vuelven a trabajo los red devils y será entonces cuando el jugador tenga que decir en privado lo que ya ha dicho en público: quiere irse este verano.

Solución rápida con Bale

Otro asunto atascado como el fichaje de Pogba es la salida de Gareth Bale. El galés es la gran venta que debe acometer el Real Madrid este verano y, de momento, la más complicada. El jugador se resiste a irse y tampoco llegan ofertas firmes que puedan convencer al club blanco, que espera sacar al menos 90 millones de euros por él.

El plano ideal es que Bale no tuviera que presentarse el primer día de la pretemporada. Zidane ha dejado claro que no cuenta con él y verle otra vez vestido del Madrid solo alargaría aún más la 'agonía' en la que se ha convertido su marcha. Bale es la clave para reducir la masa salarial para que pueda venir otra estrella.

La 'operación salida' del Real Madrid arranca con los cedidos

Dar salida a los otros sentenciados

Bale no es el único sentenciado que no ha encontrado salida y que, si nada cambia, se incorporará al grupo con la vuelta al trabajo. Es el caso también de jugadores como Keylor Navas, Reguilón, Ceballos, Mariano o los cedidos como James, Kovacic, Mayoral o De Tomás. Todos ellos podrían no probarse en el nuevo Madrid, pero para ello se debe acelerar con la operación salida.

El primero en salir ha sido Marcos Llorente al Atlético a cambio de 40 millones. Los próximos podrían coger las maletas en los próximos días. El Benfica está a punto de cerrar a De Tomás y el Milan se volvió satisfecho de una reunión en la que se pusieron sobre la mesa los nombres de Ceballos, Mayoral y Odegaard sobre la mesa. Por el noruego también pujan Leverkusen y Real Sociedad.

La jerarquia en la portería

El problema de la portería se acabó para Zidane en el momento en el que se decidió que Thibaut Courtois iba a ser el titular este año. Pero el suplente no está definido y hay dos nombres que lucharán por serlo: Luca Zidane y Andriy Lunin. Al técnico prefería al primero, mientras el club apostó por el ucraniano el pasado verano. Lo ideal sería que Zidane le dijera a cada uno su rol cuando regresen de sus vacaciones, ya que uno de los dos podría salir cedido.

El cambio de esquema de Zidane: las opciones de su nuevo Madrid

El dibujo del nuevo Madrid

Zidane descansa de sus merecidas vacaciones, pero en su cabeza ronda una idea que será crucial la próxima temporada: ¿con qué esquema jugará el nuevo Madrid? Las nuevas caras (y las que están por llegar, véase Pogba) invitan a pensar en un cambio de dibujo, dejando atrás el 4-3-3. El 4-2-3-1 o el 4-2-4 son alternativas que baraja Zidane para ponerlas en práctica cuando vuelva el equipo.

