'Operación Pogba': el jugador debe presionar y el United amenaza con una subasta

El Real Madrid no va a tirar la toalla con el fichaje de Paul Pogba. El club blanco sabe que es una operación complicada y que, sobre todo, se puede alargar en el tiempo si el Manchester United no cambia la postura que hasta ahora ha mostrado. Los red devils han bloqueado la salida de su gran estrella, insistiendo en que quieren que él sea su pilar en el nuevo proyecto con Solskjaer a los mandos.

Pogba, sin embargo, tiene claro que quiere salir del Manchester United. No le convence ni la premisa de ser la estrella del equipo, ni que le quieran doblar el sueldo. El francés piensa que es hora de afrontar "nuevos retos" y está decidido a poner fin a su segunda etapa en la ciudad inglesa, que no ha salido como podía esperar. Ya ha mostrado en público su deseo de salir este verano, pero parece que no ha sido suficiente.

Pogba se sentará a hablar con el United

El 1 de julio, Pogba está citado junto a sus compañeros para incorporarse a la pretemporada del Manchester United. El galo quería solucionar su futuro antes de eso, pero parece muy difícil que se firme su salida en los próximos días. Si la postura del United no varía, Pogba tendrá que sentarse con el club y transmitirle en privado que se quiere ir. Tendrá que forzar su marcha, algo que en Inglaterra no creen que vaya a tener reparos en hacer.

Paul Pogba y Rashford en el Manchester United EFE

Pogba deberá forzar su salida, pero también tendrá que presionar para ir al Real Madrid, su principal deseo. El centrocampista francés quiere vestir de blanco y ponerse a las órdenes de Zinedine Zidane, quien aprieta para que Pogba sea su sexto refuerzo para la próxima temporada. El club blanco se rascaría el bolsillo, pero los 150 millones de euros que pediría el United parecen excesivos en la Casa Blanca.

Solskjaer se plantea su venta para fichar

Que el United, por ahora, se niegue a vender a su estrella, no quiere decir que acabe permitiendo su salida. De hecho, Daily Star informaba este viernes que Solskjaer vería con buenos ojos su venta, si el dinero ingresado se utiliza para otros fichajes. El club de Manchester solo le habría dado 100 millones de libras al técnico noruego para reforzar al equipo, por lo que la baja de Pogba permitiría asumir más fichajes en el club de Old Trafford.

Solskjaer querría vender a Pogba al mejor postor. Esto dejaría solo dos planos para poder ver al francés vestir de blanco: que el Real Madrid hiciera un brutal esfuerzo económico por su fichaje o que el propio jugador forzara su marcha al Madrid. La Juventus (una opción a la que tampoco hace feos Pogba) y el PSG entrarán en la puja y encarecerán una operación ya de por sí millonaria. El Madrid cuenta con una baza y sería la inclusión de un jugador como Bale en la operación, aunque sea a un valor reducido. El galés gusta en Manchester y el Madrid quiere darle salida por su alto salario. Pero antes de sentarse a negociar, Pogba deberá comunicar que solo se plantea salir.

