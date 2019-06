Marquinhos: "¿Neymar? La situación es delicada; el presidente y él saben lo que hacer"

El defensa Marquinhos afirmó este viernes que el enfrentamiento del sábado con el delantero peruano Paolo Guerrero, su excompañero en el Corinthians, en el partido por la tercera jornada del Grupo A de la Copa América, será una "buena disputa en la cancha".

Guerrero "es un gran atacante, un gran jugador, estuve con él en el Corinthians cuando llegó y lo enfrenté en los entrenamientos y también con la selección contra Perú", comentó Marquinhos en rueda de prensa en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo después del último entrenamiento de la Canarinha.

Marquinhos, consideró que el delantero peruano, que en la liga brasileña defiende al Internacional de Porto Alegre, tiene un "estilo" que es "muy difícil de defenderse de él porque tiene buena estatura, es fuerte, pero al mismo tiempo tiene un movimiento agudo y sabe moverse también sin el balón".

Marquinhos durante un entrenamiento con el PSG Reuters

"Intentaremos hacer lo mejor. Él está defendiendo a la selección de Perú y yo defendiendo a la selección de Brasil. Va a ser una buena disputa en la cancha", subrayó el defensa del París Saint Germain francés quien evitó comentar sobre la situación actual de su compañero de club y compatriota Neymar.

Sobre el rumor de la salida de Neymar y un eventual retorno del atacante al Barcelona o un fichaje por el Real Madrid, Marquinhos se limitó a decir: "No sé, no sé... La situación es delicada, no quiero decir nada. El presidente y él saben lo que hacer. Yo estoy centrado en la Copa América", dijo.

