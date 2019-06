Fede Valverde: "Estoy contento con el nuevo proyecto del Real Madrid"

Después de no haber vivido una buena temporada, el Real Madrid ya está reorganizando la plantilla para el curso que viene y los primeros fichajes han ilusionado al madridismo. Los jugadores más jóvenes y prometedores de la cantera son los que se salvan del mal año vivido y uno de ellos es Fede Valverde. El '15' blanco ha aprovechado las oportunidades que ha tenido y se ha ganado la confianza de Zidane, por lo que todo apunta a que seguirá en el club la próxima temporada.

El propio centrocampista ha concedido una entrevista a MARCA y ya solo piensa en positivo por lo que deparará el curso que viene. Sobre los nuevos fichajes como Luka Jovic, Eden Hazard, Ferland Mendy o Rodrygo Goes ha dicho que no ha podido "ver todo por estar centrado en la Copa América", pero que está "contento con el nuevo proyecto" y espera que "los refuerzos vengan bien".

Sobre este tema de la reestructuración de la plantilla, Valverde también ha dejado claro que le ilusionaba también "el proyecto del año pasado" y reiteró que está "contento con lo que viene". Más adelante habló del fichaje de Eden Hazard y de su presentación, aseverando que "si vienen 40.000 personas a recibirle hay que estar muy feliz".

Eden Hazard saluda al Santiago Bernabéu EFE

Por otra parte, poniendo el foco en el posible fichaje de Paul Pogba, 'El Pajarito' admitió que no puede "decir nada" porque se dedica "a jugar", No obstante, no le cerró las puertas al centrocampista francés y declaró que "si viene será bienvenido" y que "si no, qué le vamos a hacer".

Confiado en seguir en la plantilla

Finalmente, sobre si tiene un puesto asegurado en el nuevo proyecto de Zinedine Zidane, el '15' merengue manifestó que por el momento está "dentro" mientras no le digan "lo contrario". De esta forma, Valverde confía en que el técnico francés siga apostando por él como en la recta final del curso y que, con el paso del tiempo, se convierta en un jugador importante para el Real Madrid.

[Más información: Los dos onces de Zidane: un interrogante y dos dudas]