El 'overbooking' en la delantera del Madrid: trece jugadores y no se descarta otro fichaje

El Real Madrid se ha reforzado a velocidad de vértigo en las primeras semanas tras el final de temporada. El club blanco es el rey del mercado y ha cerrado ya cinco fichajes de renombre sin haber entrado siquiera en el mes de julio. Un gasto millonario para renovar el proyecto merengue con Zidane a los mandos y recuperar la ilusión perdida entre la afición madridista.

De los cinco fichajes, tres son delanteros: Eden Hazard, Luka Jovic y Rodrygo. Una premisa que marcó Zidane antes de la apertura del mercado era que había fichar gol, el que faltó la temporada pasada. Solo Karim Benzema dio la cara y tanto Bale como Asensio decepcionaron, pese a que recibieron más galones. Una revolución en la zona de arriba, que ahora está con overbooking.

Con las nuevas caras que han llegado hasta ahora, el Real Madrid tiene trece jugadores de perfil ofensivo en su plantilla. Trece futbolistas para, a priori, tres puestos, lo que obliga a reducir el número de delanteros de forma urgente. Estos son los trece delanteros que tiene el club blanco: Benzema, Bale, Asensio, Mariano, Vinicius, Lucas Vázquez, Brahim, Odegaard, De Tomás, Mayoral (estos tres últimos vuelven de cesión) y los ya nombrados Hazard, Jovic y Rodrygo.

Eden Hazard en su primera rueda de prensa con el Real Madrid REUTERS

De Tomás, el primero en salir

Muchos saldrán este verano, se espera que la mitad. El primero ya está señalado: Raúl de Tomás. El Benfica pagará cerca de 20 millones de euros por el delantero que jugó este curso cedido en el Rayo. Tampoco se quedará Borja Mayoral, que interesa a la Real Sociedad y por el que habría preguntado el Milan. Cerrando la terna de los cedidos, Odegaard se irá también, aunque en su caso será para volver en un futuro. El Bayer Leverkusen es el mejor colocado para conseguir su cesión.

Bale y Mariano, puertas abiertas

La principal venta será la de Gareth Bale. El galés se resiste a salir, pero no le quedará otra que coger las maletas. El Real Madrid esperaba obtener 100 millones de euros por él, pero podría reducir sus pretensiones diez 'kilos' para encontrarle destino. Otro que no se quiere ir, pero no le podría quedar otra es a Mariano. También se ha puesto en el mercado a Lucas Vázquez, por si llegara una buena oferta.

Brahim, Rodrygo y el debate de los minutos

La duda está con Brahim y Rodrygo. No se descarta que el primero pueda salir cedido o que el brasileño empiece en el Castilla. Decidirá Zidane según las sensaciones que le transmitan ambos en la pretemporada.

Pero los movimientos en la delantera no podrían acabar ahí. El Real Madrid se guarda un as en la manga y ese sería una posible bomba. Solo hay dos nombres que se barajan: Neymar, quien ha perdido algo de fuerza, y Mbappé, al que el PSG le cierra las puertas de salida. Si uno de los dos llegara, tendría que salir alguien más seguro.

