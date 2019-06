Neymar se sincera: su tristeza en el PSG, elogios a Hazard y su relación con Mbappé

Neymar Junior se ha visto obligado a superar numerosos escollos a lo largo de la presente temporada. Las sanciones, lesiones y problemas personales le han alejado de alcanzar su mejor rendimiento. El futbolista brasileño ha analizado su campaña en una entrevista publicada por 'So Foot'.

El extremo del París Saint-Germain ha confesado cómo se sintió tras la eliminación en octavos de Champions League: "El gran objetivo del equipo y del club esta temporada era la Champions League. Así que, por supuesto, para todos nosotros, esta eliminación ha sido muy difícil. Me sentí como todos los jugadores, cuerpo técnico y directivos y aficionados del club: triste".

Ante las críticas por su estilo de juego y los riesgos que genera, se mostró contundente: "Sí, me arriesgo. Y estoy seguro de que estos riesgos traen más beneficios que perjuicios (al equipo). Mis compañeros y los técnicos saben que pueden esperar de mí y siempre trato de cumplir todas las expectativas con excelencia".

Neymar celebra con el '10' del PSG a la espalda Reuters

"Nunca me rindo. Me gusta empezar, driblar, crear movimientos. No tengo miedo de sufrir faltas, es parte del juego. Como digo a menudo, mis compañeros de equipo, mis entrenadores y mis seguidores saben lo que esperan de mí, no puedo decepcionarlos. Lo único que realmente no puedo entender y aceptar es el juego injusto", añadió.

Admiración por Hazard y Mbappé

Además, Neymar consideró a Eden Hazard, reciente fichaje del Real Madrid, como "uno de esos jugadores muy talentoso, a los que al público encanta ver". "Uno de esos futbolistas que llenan los estadios", señaló mostrando una clara admiración por el futbolista belga.

Por último, catalogó a Kylian Mbappé como "¡Mi niño de Oro!" y reconoció que se identificó con él "desde el primer día". "La conexión fue inmediata dentro y fuera del campo", concluyó.

