El cuarto futbolista en ser presentado en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu ha sido el francés Ferland Mendy. El exlateral del Olympique de Lyon firma con el club blanco hasta el año 2025 y después de enfundarse por primera vez la camiseta blanca y pisar el césped del estadio del Real Madrid, atendió a los medios de club para hablar sobre su trayectoria y objetivos tras llegar al conjunto merengue.

Ferland Mendy: "Estoy preparado para aprender de Marcelo"

Sensaciones tras su fichaje

"Estoy muy contento, es un sueño para mí. Estoy encantado de unirme al mejor club del mundo".

De delantero a lateral izquierdo

"Hace ya unos años que juego de lateral izquierdo. Cuando era muy pequeño jugaba de delantero. Esto me ha ayudado a ser potente en el aspecto ofensivo y ahora que estoy en el Real Madrid se cumple un sueño para mí. Voy a dar el máximo para demostrar mi calidad".

La figura de Zidane

"Me puede aportar muchas cosas y ayudarme a perfeccionar ciertos aspectos de mi juego. Es un sueño poder entrenar con Zidane, todos conocemos lo que ha conseguido y su palmarés".

Sensación al ver las trece 'Orejonas'

"Es algo formidable ver estos trofeos y poder jugar en un club con tantos títulos. Este año y el pasado he jugado la Champions League, ya la conozco. Son títulos magníficos, representan al club y son los que le convierten en el mejor club del mundo".

Lo que puede aprender de Marcelo

"Puedo aprender de lo que ha vivido desde el inicio de su carrera. En el campo me podrá enseñar cómo desplazarme y cómo moverme, ya que conoce muy bien el estilo del juego del Real Madrid. Estoy preparado para aprender de él".

Los franceses Varane y Benzema

"Tengo muchas ganas de jugar con ellos, me han hablado muy bien del club, que es como una familia y están todos unidos. Será un placer jugar con ellos. Con Varane lo he hecho en la selección francesa y me gustaría jugar con Benzema, porque él también vino del Olympique de Lyon".

Mensaje al madridismo

"Estoy muy contento de estar aquí, en el mejor club del mundo. Tengo muchas ganas de jugar ante vosotros y demostrar mi calidad. ¡Hala Madrid!".

