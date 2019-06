Ferland Mendy, de una silla de ruedas con 15 años al Madrid: "Dijeron que no volvería a jugar"

El Real Madrid presentó este miércoles 19 de junio a su cuarta incorporación para la próxima temporada. Ferland Mendy (Francia, 24 años) ha sido una de las sensaciones de la pasada campaña, aunque no es ningún desconocido, ya que el jugador lleva siendo elegido mejor lateral de la Ligue-1 durante los dos últimos cursos. El futbolista tuvo su puesta de largo después de que otros como Luka Jovic, Hazard y Rodrygo pasasen por la 'pasarela Bernabéu'.

Este miércoles era el día. Ferland Mendy puso inicio a la jornada acudiendo a pasar el pertinente examen médico previo a la firma de su fichaje. El internacional galo acudió al Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, para una vez superarlo de forma satisfactorio, poner rumbo al Estadio Santiago Bernabéu. Fue en el templo blanco donde el defensa se encontró con Florentino Pérez para estampar su firma en su nuevo contrato, el cual le une con el club español hasta junio del año 2025.

Ya en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu, fue el propio presidente, como manda la tradición, el que le dio la bienvenida a su nueva casa: "Desde hoy el Madrid se convierte en tu gran desafío. Grandes clubes de Europa te querían pero tú has elegido esta camiseta. Te ha traído hasta aquí tu talento, tu calidad y tu lucha. Eres un gran ejemplo de superación, tus valores son los del Real Madrid".

Después del cariñoso discurso de Florentino Pérez, Ferland Mendy dijo sus primeras palabras como miembro de pleno derecho del Real Madrid: "Es un honor estar en este club, el mas grande del mundo. Muchas gracias al presidente por su confianza. ¡Hala Madrid!". Todo esto antes de pisar por primera vez el césped del Santiago Bernabéu con la equipación del equipo blanco puesta, donde dejó la imagen de la jornada: beso al escudo para delirio de la afición.

El punto final de la presentación fue el encuentro con la prensa. Otra vez de traje para contestar las preguntas de los medios y dejar claro que para él ha sido una sorpresa fichar por el Real Madrid: "Al principio no me lo creía. Es un gran club y poder firmar por este equipo es algo magnífico y fantástico. Espero que vaya muy bien y poder ganar muchos títulos".

Ferland Mendy: "Marcelo y yo aún no nos hemos visto sin camiseta"

El defensa llega al conjunto blanco para luchar por un puesto con Marcelo, actual segundo capitán del equipo. Sobre el brasileño le preguntaron los medios de comunicación: "¿Físico? "No nos hemos visto sin camiseta los dos. No tengo mucho más que decir sobre Marcelo. Ya nos veremos y hablaremos". "Será el entrenador quién decida y quién no", comentó el nuevo lateral zurdo.

De la silla de ruedas al Santiago Bernabéu

Cuando tenía 15 años, el jugador pasó por el peor momento de su vida. Tuvo que pasar por quirófano por un problema en su cadera y permaneció prácticamente durante un año en un hospital ingresado. Llegaron a decirle que no podría volver a jugar y es que en este tiempo tuvo que vivir al lado de una silla de ruedas. Una pesadilla siendo tan solo un adolescente y con muchos sueños por cumplir.

Ferland Mendy no ocultó la grave situación por la que atravesó en su presentación como jugador merengue: "Cuando tenía 15 años, me tuve que operar de la cadera. Me dijeron que no volvería a jugar al fútbol y pasé seis o siete meses en el hospital. Ahora estoy en el Madrid y es increíble". "Todo lo que me pasó me dio ambición y ganas para llegar hasta aquí. Siempre he creído en mi sueño y ahora por fin lo hago realidad", aseguró muy emocionado.

Ferland Mendy, en su primera rueda de prensa con el Real Madrid REUTERS

Ocho años después de superar su problema en la cadera, Ferland Mendy cumple su sueño de fichar por el mejor club del mundo. Un gran ejemplo de lucha, pasando de oír que no volvería a practicar el fútbol a comenzar a adquirir movilidad desde cero. Ahora llega al Real Madrid para formar parte del proyecto ilusionante liderado por Florentino Pérez y Zinedine Zidane. Un lateral para la próxima década.

[Más información: Las mejores imágenes de la presentación de Ferland Mendy]