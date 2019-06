El Benfica se lanza a por Keylor Navas: el presidente viaja a Madrid para cerrar el fichaje

La portería del Real Madrid tiene nombre y apellidos para la próxima temporada: Thibaut Courtois. Esta decisión implica la salida de Keylor Navas lo que obliga al guardameta costarricense a escuchar ofertas de otros equipos. El Benfica viajó a la capital española para cerrar el fichaje de Raúl de Tomás y se interesó por el portero del conjunto blanco.

Según el diario A Bola, el presidente del equipo portugués, Luis Filipe Vieira, ha preguntado por la situación de Keylor. El equipo lisboeta tiene como objetivo unir a sus filas un portero de garantías y con experiencia tras los últimos porteros jóvenes que han ocupado la portería. Keylor Navas sería el guardameta ideal que acabaría consiguiendo la titularidad.

No obstante, el traspaso no sería tan fácil como parece debido a la exigencias del costarricense. En un primer lugar, el futbolista pide marcharse gratis del club y, posteriormente, cobrar siete millones de euros. Se trata de dos condiciones que dificultan el fichaje ya que el Real Madrid no está dispuesto a dejarle salir sin nada a cambio y por su parte, el Benfica no podrá costear la alta cifra que exige.

Keylor Navas, en el último partido de Liga del Madrid EFE

Por su parte, hay otro club en Portugal interesado en Keylor. El Oporto estaría buscando sustituto para Iker Casillas en el caso de que decida finalizar su carrera futbolística tras el infarto sufrido el pasado mes de mayo.

Sin embargo, el tico también vería con buenos ojos unirse al París Saint-Germain tras la decisión de Buffon de no renovar contrato con el club. Las razones son obvias ya que continuaría jugando la Champions League, tendría opciones de conseguir títulos y además, se aseguraría la titularidad.

