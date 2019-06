Rodrygo pisa fuerte: personalidad, gol y sin comparaciones

Rodrygo Silva de Goes (Brasil, 18 años) se ha convertido en el tercer futbolista que ha presentado el Real Madrid de cara a la 2019/2020. Después de una temporada complicada, en la que tan solo se ganó el Mundial de Clubes a finales del 2018, el club blanco ha hecho los deberes para encarar el próximo curso con garantías. Aunque la incorporación del brasileño ya se conocía desde hace meses.

Paris Saint-Germain, Liverpool o incluso el Barcelona seguían muy de cerca a la joven promesa del Santos. Sin embargo, fue el Real Madrid el que se adelantó al resto de los pretendientes para hacerse con sus servicios. El pasado 15 de junio del 2018, el conjunto brasileño hacía oficial el acuerdo con el Madrid por el cual Rodrygo jugaría en el Santiago Bernabéu a partir del verano de 2019.

Prácticamente un año después, el sueño se convierte en realidad. El delantero ha permanecido la última temporada jugando en calidad de cedido en el Santos, donde ha seguido con su progresión. Desde el pasado año ha jugado un total de 39 partidos, en los que ha firmado 9 goles y 5 asistencias. Y todo ello con tan solo 18 años, que cumplió el 9 de enero.

El día de Rodrygo

La puesta de largo del brasileño fue programada para este martes 18 de junio. Ni siquiera se habían cumplido 24 horas de su aterrizaje en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez cuando el jugador ya estaba pasando el reconocimiento médico en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja. Después de superarlo de forma satisfactoria, la comitiva encabezada por el jugador puso rumbo al templo blanco.

Con todo listo en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu, mientras las gradas del coliseo madridista se comenzaban a llenarse, Rodrygo estampo su rúbrica en su primer contrato con el club blanco. El Santos y el Real Madrid llegaron a un acuerdo por 45 millones de euros, mientras que el jugador ha firmado hasta el año 2025. De la mano de Florentino Pérez posó con su nueva camiseta rodeado de las trece 'Orejonas' del conjunto merengue y de ahí a su puesta de largo.

El presidente fue el particular maestro de ceremonias. Florentino Pérez le dio la bienvenida a su nueva casa y dejó latentes unas emotivas palabras: "Rodrygo ha soñado con este momento desde que empezó a crecer con un balón. Estas palabras se hacen realidad aquí. Ahora te toca a ti hacer realidad los sueños de los que son ahora tus aficionados".

Antes de ponerse la equipación blanca por primera vez para saltar al terreno de juego y hacer las delicias de los miles de seguidores que se dieron cita en el Santiago Bernabéu, Rodrygo sorprendió con unas palabras en castellano: "Quiero agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por mí, a mi familia. Gracias presidente por la confianza que has depositado. Gracias a los aficionados del Madrid, espero dar muchas alegrías. ¡Hala Madrid!".

Malabares, gestos con los aficionados y un sentido beso al escudo antes de volver a cambiarse de traje para esta vez, de corbata otra vez, ponerse frente a los medios de comunicación. El joven jugador ha demostrado mucha personalidad y ha asegurado que está a disposición del club "para jugar en el primer equipo o en el Castilla". Aunque lo que ha querido dejar muy claro es que es el día "más feliz" de su vida.

Un fichaje 'de 20 minutos'

El conjunto merengue no era su único pretendiente, pero en cuanto se abrió esa oportunidad para él, no se lo pensó. Así lo ha confirmado en rueda de prensa: "Es cierto que mi fichaje se cerró en 20 minutos. Prefería el Real Madrid en todo momento y en ese tiempo se concretó". Y es que Rodrygo ha revelado que "todas las personas" que le conocen saben que "desde niño" siempre fue "hincha del Madrid".

Un jugador de personalidad pese a su corta edad: "Cuando se presentó la oferta del Madrid no tuve dudas. No quiero ser el Neymar del Real Madrid. Quiero ser el Rodrygo del Madrid. Neymar hay uno solo". El brasileño llega pisando fuerte y con su siguiente sueño claro: triunfar en el Santiago Bernabéu.

¿Qué aporta Rodrygo?

Desde Brasil le llaman el 'nuevo Romario', mientras que desde varios sectores confirman que será mejor que Robinho, Vinicius Júnior e incluso Neymar. El presidente del Santos, que le conoce bien, fue quien dijo esto hace tan solo unos meses. Lo cierto es que el 'aprendiz ha superado al maestro'. Los datos hablan por sí solos y Rodrygo Goes, con 17 años, era mejor que el ahora extremo del PSG a esa misma edad.

Desde el año 2002, en el que Diego sacó un 6,29, ninguno jugador brasileño sacó tanta nota en un ranking que hace ESPN dentro de su sección Bola de Prata. Lo cierto es que sin haber cumplido la mayoría de edad, Rodrygo ya acumulaba 6 goles y 3 asistencias en el Brasileirao. Desde que Neymar tuviese 17 años, ningún otro había marcado tantos goles.

Rodrygo Goes, en el Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid REUTERS

Rodrygo llega para aportar un poco de aire fresco, similar a lo que ocurrió el pasado verano con Vinicius, pero con significativas diferencias. La nueva incorporación madridista destaca por el gol, aunque pide paciencia a la afición. El proceso de adaptación es clave y ahí serán importantes, además de su compañero en la sub20 de Brasil, Casemiro y Marcelo.

Las expectativas son altas. No en vano el Real Madrid ficha gol, velocidad y dribbling con él. Rodrygo está a disposición tanto del primer equipo como del Castilla, pero ya ha dado pistas de la zona en la pueden sacar un mayor rendimiento de sus virtudes: "Me gusta jugar en ambas bandas, pero no tengo ninguna preferencia. Estoy listo para jugar". Rodrygo ya está aquí y ha llegado para quedarse.

