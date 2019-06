Barnett, agente de Bale: "Su situación en el Madrid no ha mejorado, pero no saldrá cedido"

Gareth Bale continúa siendo uno de los puntos calientes en la planificación de la plantilla del Real Madrid 2019/2020. Zinedine Zidane no cuenta con él, pero su representante es el encargado de asegurar la intención del jugador es continuar y que, por supuesto, entre sus planes no entra ser protagonistas de una cesión.

Jonathan Barnett ha dejado claro cuál es su posición al respecto acerca de los rumores que colocan al futbolista en el Bayern Múnich como cedido, una fórmula semejante a lo que bávaros y merengues llegaron en el verano de 2017 por James Rodríguez.

El controvertido representante ha hecho unas declaraciones para Sky Sports en el Royal Ascot. "Hay más posibilidades de que yo gane en Ascot -conocido hipódromo inglés- a que Gareth salga como cedido". Jonathan Barnett ha querido así cerrar la puerta a cualquier información que vaya en este sentido.

"Una cesión no va a suceder. No creo que él quiera salir en préstamo. Tiene una vida encantadora y un hogar en España. Creo que le resultaría como algo excepcional irse y los préstamos no están en el menú", ha asegurado el agente de Gareth Bale. Pero tampoco ha ocultado que "obviamente, su situación en el Real Madrid no ha mejorado".

Futuro en el aire

Una de las opciones que más seducen a los futbolistas es cruzar el charco para militar en la MLS. "Podría encajar allí. Creo que podría hacerlo muy bien, sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Pero es muy poco probable", ha dicho Jonathan Barnett sobre la alternativa de ver a Bale en la liga de fútbol norteamericana. El próximo mes de julio, 'El Expreso de Cardiff' cumple 30 años, una edad temprana para abandonar el fútbol europeo, pero una posibilidad que se va acercando.

