El Real Madrid sí tiene sitio para una estrella: entre Neymar y Mbappé

El Paris Saint-Germain ha dicho basta. Nasser Al-Khelaifi ha hecho unas polémicas declaraciones en las que asegura que aquel que no esté conforme con la política del club: ¡ciao! Durante una entrevista con France Football, que verá la luz de forma íntegra el próximo martes, el presidente del club ha mandado un contundente mensaje a los futbolistas que forman parte del conjunto galo.

"Los jugadores deberán asumir sus responsabilidades, incluso más que antes. Debe ser completamente diferente. Tendrán que hacer más, trabajar más. No están para complacerse. Y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. ¡Ciao! Ya no quiero tener ningún comportamiento de estrellas", ha asegurado un Al-Khelaifi que se ha cansado de indirectas por parte de sus mejores jugadores.

Mensaje directo a Neymar y Kylian Mbappé. Ambos jugadores han protagonizado numerosas noticias con respecto a su futuro y a los rumores que colocan a ambos en el Real Madrid -además de aquellas informaciones que hablan de un posible interés del Barcelona en el regreso del extremo brasileño-. Pero es que desde el club blanco nunca se ha ocultado que ambos son futbolistas que gustan.

Cautela y tranquilidad

En el club blanco permanecen atentos, ya que saben que con el PSG todo es posible. Desde el Real Madrid se viven las novedades con tranquilidad, ya que esperan movimientos y ante una pequeña posibilidad de que desde París se abran las puertas, ellos irán a por una de las dos estrellas. Como ha venido contando EL BERNABÉU, en el conjunto merengue no descartan la opción de culminar la plantilla con una posible bomba.

Mbappé y Neymar celebrando un gol EFE Agencia EFE

Esta bomba no sería otra que uno de los dos todavía futbolistas del Paris Saint-Germain, aunque todo apunta a que es Neymar el que más papeletas tiene para dejar la Ciudad de la Luz en los próximos meses. L'Équipe ha informado que en el club francés no descartan la venta del extremo siempre y cuando llegue una "oferta XXL" por él a sus oficinas.

La ilusión del madridismo

Los fichajes anunciados han traído nuevas ilusiones a la familia blanca, en especial el de un Eden Hazard que reunió en el Estadio Santiago Bernabéu a alrededor de 55.000 aficionados del Real Madrid. Neymar o Mbappé podrían ser el que dé el golpe de ilusión y esperanza definitivo. En especial es el delantero galo el que ya tiene una legión de seguidores.

Cada movimiento de Kylian Mbappé se convierte en noticia. Son miles los madridistas los que dejan continuos mensajes en sus redes sociales al campeón del mundo con Les Bleus, llamado a sentarse en el trono del fútbol mundial más pronto que tarde y que es declarado madridista desde que era niño.

[Más información - El PSG abre las puertas a Mbappé y Neymar: "No quiero comportamiento de estrellas"]