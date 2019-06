El PSG da luz verde al Real Madrid para sentarse a negociar

El Paris Saint Germain ha desistido en su intento de consolidar su multimillonario proyecto en torno a Neymar Jr. y Kylian Mbappé como sus principales figuras. El ambiente en el vestuario es muy tenso y hay heridas difícil de curar entre dos clanes bien diferenciados, con el brasileño y el francés como sus líderes. El jeque Nasser Al-Khelaifi se ha cansado y tiene el beneplácito de Thomas Tuchel para tomar medidas radicales.

Al-Khelaifi ha abierto la puerta a al menos una de sus dos grandes estrellas: "Los jugadores deberán asumir sus responsabilidades, incluso más que antes. Debe ser completamente diferente. Tendrán que hacer más, trabajar más. No están para complacerse. Y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. ¡Ciao! Ya no quiero tener ningún comportamiento de estrellas", decía para France Football. Toda una bomba en el mercado.

En Francia, concretamente L'Équipe, pone el foco directamente en Neymar, al cual el PSG estaría dispuesto a vender en caso de que llegara una gran oferta este verano. El brasileño está en el mercado y Mbappé se quiere poner en él. Los movimientos del delantero galo hacen indicar que busca una salida de cara a la próxima temporada, empezando por aquellas explosivas declaraciones a final de curso que le pusieron en el mapa de los grandes clubes europeos, encabezados por el Real Madrid.

Neymar, presente en comisaría REUTERS

El Madrid y su relación con un club "amigo"

El Madrid no ha movido ficha -aún-. El club blanco siempre ha insistido en mantener sus excelentes relaciones con el PSG, un club "amigo", como decía Florentino Pérez semanas atrás. El mejor ejemplo se vivió el pasado verano, cuando el Madrid se vio obligado a emitir dos comunicados para desmentir cualquier interés y/o acuerdo por Neymar y Mbappé. Ahora, el Madrid mantiene el silencio a la espera de lo que pueda deparar el verano con ambas estrellas.

El Madrid, eso sí, nunca ha escondido que Neymar y Mbappé gustan y mucho. Son los únicos por los que reventarían la banca, los únicos en el mundo capaces de llenar por sí solos el hueco que dejó Cristiano Ronaldo el pasado verano. Los jugadores, por su parte, se han dejado querer en el pasado por el Madrid y desde Chamartín saben que, en caso de salir de París, su destino preferido para seguir con sus carreras sería el Santiago Bernabéu.

Kylian Mbappé, en un partido con la selección de Francia Reuters

El Madrid, favorito para Neymar y Mbappé

El Madrid irá de cara con el PSG a la hora de sentarse a negociar. Florentino y la directiva blanca esperaban un gesto como el de Al-Khelaifi para activar la maquinaria y traer a la capital española a uno de los dos astros del Parque de los Príncipes. Neymar y Mbappé ya no son intocables, el jeque les ha abierto las puertas y ellos quieren salir. Una invitación del máximo dirigente del PSG al Madrid para sentarse a hablar. El Madrid es el favorito y las relaciones entre clubes ayudarían en las negociaciones ahora que el PSG ha cambiado de discurso. Mucho más fácil para los blanco que si, por ejemplo, el Barcelona lanzara sus redes sobre Neymar.

El movimiento del jeque sienta las bases para comenzar un acercamiento para que Neymar o Mbappé acaben de blanco. Cuando las negociaciones arranquen, el Madrid conocerá cuál de sus dos objetivos en más sencillo de conseguir. A priori, sería Neymar, aunque Zidane sueña con Mbappé. La operación, en cualquier caso, sería la más grande del mercado: se iría por encima de los 200 millones de euros y pondría la guinda a un verano galáctico del Madrid que va a velocidad de crucero. Hazard, Jovic, Mendy, Militao y Rodrygo ya han llegado y el próximo en hacerlo podría ser Pogba.

