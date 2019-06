Ceballos desmiente que le haya dicho a Zidane que no quiere trabajar con él

Este lunes el diario AS publicaba la presunta respuesta que le habría dicho Dani Ceballos a Zinedine Zidane tras saber que no entraba en los planes del míster francés para la próxima temporada. "No hay problema míster. Yo tampoco quería seguir trabajando con usted", eran las palabras que, según el medio madrileño, el futbolista le habría espetado a su entrenador. Sin embargo, el propio jugador ha salido a desmentir la información.

"Quiero manifestar, ante las informaciones que se han publicado hoy en algunos medios de comunicación que prefiero no mencionar, que en ningún momento se ha hecho pública ninguna conversación mía privada con alguna persona del cuerpo técnico del Real Madrid", comenzaba diciendo Ceballos en sus redes sociales.

"Asimismo, niego rotundamente las declaraciones que se me atribuyen al respecto en este asunto. Por último, creo que es muy poco profesional y que está fuera de lugar la publicación de este tipo noticias falsas, más aún cuando estamos trabajando y peleando por un torneo internacional tan importante como es la Eurocopa sub21 con la selección española", escribía el futbolista en su cuenta de Twitter.

Futuro en duda

Dani Ceballos no continuará en el Real Madrid más allá del próximo verano. Varios jugadores que habían venido militando en el conjunto blanco dejarán el club en las siguientes semanas, ya que en estos momentos hay overbooking en el plantel merengue.

Ceballos, con la selección española de fútbol. Foto: sefutbol.com

El centrocampista utrerano se encuentra disputando en estos momentos el Europeo sub21 con España. Después del torneo se definirá su futuro lejos del Santiago Bernabéu. Pese a que Ceballos no ha tenido todas las oportunidades que le hubiera gustado disponer con Zidane como técnico, desmiente de forma rotunda esta falta de respeto que le adjudicaban a la que denuncia como una "noticia falsa".

