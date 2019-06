Vallejo: "Quiero quedarme en el Madrid, Zidane me ha dicho que está contento conmigo"

Jesús Vallejo ha sido un fijo en las categorías inferiores de la selección española y ahora disputa una nueva Eurocopa sub21 en Italia. Pronto está llamado a dar el salto a la Absoluta, mientras que su continuidad en el Real Madrid sigue estando en el aire. Sobre ello ha hablado en el Tiempo de Juego de la Cadena COPE.

En un gran momento personal

"Me encuentro fenomenal, llevo desde febrero entrenando con el primer equipo y los últimos partidos que me dio el míster, me encontré fenomenal. Con un ritmo muy bueno. Después de todas las lesiones del principio de temporada, ahora me encuentro muy bien y contento".

Centrales favoritos

"Yo siempre lo he dicho. Al final estoy aprendiendo un montón con Sergio -Ramos-, con Rapha -Varane- y con Nacho. Ya cuando me fui a Alemania dije que ojalá algún día pudiese entrenar con ellos, poder competir a su lado... Disfruto al poder entrenar y jugar con ellos".

Lo mejor de Ramos y Varane

"Sabe leer muy bien los partidos, tiene mucha experiencia, algo que se adquiere con los años, claro. Rapha es muy bueno en el juego aéreo, tanto defensivo como ofensivo. Siempre está muy bien colocado".

Quiere continuar en el Madrid

"Sí, sí, por supuesto. Yo quiero quedarme. Estoy muy a gusto. En estos últimos partidos que he podido jugar me he encontrado bien, intentando ayudar al equipo. Lo más importante es estar siempre muy bien preparado, sea jugar más o menos, pero estar muy bien preparado para cuando el míster decida".

Mensaje de Zidane

"Me dijo que estaba muy contento con mi trabajo, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Que siguiese así, que ahora tenía por delante este Europeo, que era importante para nosotros y que iríamos hablando".

Conversación con Zidane

"No, solo valoramos un poco la temporada. Nada más".

Luka Jovic

"Yo cuando vine al Real Madrid fue justo cuando él ficho por el Eintracht Frankfurt. Pero compañeros que tuve allí me dicen que es un fenómeno".

Hazard

"Muy bueno -risas-. Es un jugador del top mundial y seguro que va a ser un referente para nosotros".

Peor momento de la temporada

"Coincido con Reguilón. Fue un partido que te deja fuera de esa Champions que siempre hemos peleado por ella. Luego sabías que en Liga estaba la cosa muy difícil. Nosotros lo hemos intentado hacer lo mejor posible, pero no salían las cosas. Nos costaba mucho. Mi sensación es más que no han salido las cosas a que no las hayamos querido intentar".

Aprendizaje continuo

"A mí me gusta aprender de todas las temporadas. Cuando ganas, aprendes a valorarlo. Y cuando se dan las cosas más complicadas, como en esta, pues aprendes a que, por ejemplo, es importante estar bien en La Liga, porque eso hace que estés bien en el resto".

Palo del Barça en Champions

"Nuestra temporada no ha sido buena independientemente de lo que ha hecho el Barcelona".

