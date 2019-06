El PSG abre las puertas a Mbappé y Neymar: "No quiero comportamiento de estrellas"

El mercado de fichajes no ha comenzado de manera estricta -ya que los jugadores se inscriben a partir del 1 de julio- y el Real Madrid ya ha revolucionado el mercado con varias incorporaciones. Sin embargo, se sigue hablando de dos nombres sobre todas las cosas: Neymar y Kylian Mbappé. Ambos pertenecen al PSG y las informaciones que salen desde el país vecino apuntan a que ninguno de los dos estaría muy contento con su actual situación.

Ante todas estas publicaciones sobre el malestar de uno y otro, que llevan sonando cada vez con más fuerza en París desde hace ya algunos meses, Al Khelaifi ha tomado la palabra para mandar un claro mensaje a aquellos que no estén a gusto: las puertas de El Parque de los Príncipes están abiertas, el que no esté conforme con la situación "¡ciao!".

"Los jugadores deberán asumir sus responsabilidades, incluso más que antes. Debe ser completamente diferente. Tendrán que hacer más, trabajar más. No están para complacerse. Y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. ¡Ciao! Ya no quiero tener ningún comportamiento de estrellas", ha dicho Nasser Al-Khelaifi en unas declaraciones para France Football.

Al-Khelaifi, presidente del PSG. Foto: psg.fr

El dueño del Paris Saint-Germain ha hablado en el medio galo, una entrevista que verá la luz de forma íntegra el próximo martes 18 de junio. En este adelanto, además de abrir las puertas del club a aquellos que no están conformes con su situación y piden un mayor estatus, también ha comentado el cambio en la dirección deportiva, de Antero Henrique a Leonardo.

"Me di cuenta de que los cambios eran esenciales, de lo contrario no íbamos a ningún lado. En dos minutos, el caso se resolvió entre nosotros. Tendrá todos los poderes deportivos -Leonardo-. Leo, este es mi chico. Él es increíble. Tengo total confianza en él. Su autoridad natural hará el bien a todos, especialmente a los jugadores", ha asegurado Al-Khelaifi sobre el cuestionado giro en la dirección deportiva del club.

La bomba

EL BERNABÉU adelantó cuál era la hoja de ruta del Real Madrid en este mercado de fichajes. Militao se confirmó el pasado mes de marzo, además de la incorporación de Rodrygo, la cual se conoce desde el año anterior. A estos se han unido Jovic, Hazard y Ferland Mendy. Además de los planes en el centro del campo, con Paul Pogba como el gran nombre, la bomba es lo que mantiene en vilo al madridismo.

Kylian Mbappé, en un partido con la selección de Francia Reuters

Kylian Mbappé o Neymar. Neymar o Kylian Mbappé. Los atacantes del PSG son los favoritos para convertirse en el nuevo galáctico del trece veces campeón de Europa y las declaraciones de Nasser Al-Khelaifi no hacen más que poner en alerta al Real Madrid ante la posibilidad, aunque sea pequeña, de poder sacar a alguno de los dos genios de la Ciudad de la Luz.

