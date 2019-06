La nueva política de fichajes con la que el Real Madrid busca dominar Europa

En los últimos años si en algo ha destacado el Real Madrid ha sido en gestión deportiva. Los blancos han implementado una política de fichajes centrada en la proyección de futuro. La negativa del club blanco a entrar en el juego de un mercado de traspasos con precios desorbitados ha obligado al Real Madrid a buscar nuevas vías de captación de talento.

El club tomó la decisión de forjar su propio talento hace ya varios veranos, aunque de forma poco convencional ya que no se trata de un ámbito de cantera en su sentido más purista. La clave reside en no comprar galácticos experimentados de forma constante, si no apostar por futbolistas que tengan condiciones para llegar a serlos.

Este es el caso de jugadores como Vinicius, Asensio, Vallejo, Valverde o Casemiro. Futbolistas de gran proyección que fueron captados por el Real Madrid desde equipos más modestos, se formaron en el filial madridista o como cedidos, y luego se han asentado en la plantilla del primer equipo.

El último intento de ellos es Takefusa Kubo, apodado como el 'Messi japonés'. El Real Madrid se adelantó a Barça y PSG para cerrar el fichaje del mediapunta nipón, con el objetivo de que esta temporada se forme en el filial madridista y la temporada que viene pueda seguir creciendo, como han hecho la terna anteriormente desgranada.

Takefusa Kubo. Foto: Twitter (@JFA)

Quizás los futbolistas que refrendan que esta política funciona en el Real Madrid sean Marcelo y Varane. Ambos futbolistas llegaron al Real Madrid muy jóvenes, con apenas 18 años, para ahora haberse erigido como dos de los máximos líderes defensivos del conjunto blanco en la última década.

Talento de presente y futuro

Con esta filosofía el Real Madrid pretende evitar en un mercado disparatado, donde las grandes fortuna externas desestabilizan el panorama futbolístico mundial con los conocidos como clubes-estado. Y es que en los últimos años se han llegado a pagar cantidades astronómicas, nada acordes a la realidad, por multitud de futbolistas de élite.

Para alcanzar el éxito deportivo el Real Madrid no quiere limitar su política de fichajes a jóvenes valores, si no que este verano pretende crear un híbrido de proyección de futuro y presente galáctico. Es la intención del club blanco de fichar a futbolistas como Rodrygo y a otros como Hazard. Galácticos de presente y futuro.

A pesar de ello, el Real Madrid continúa siendo fiel a su atracción por el talento joven. El ejemplo de ello son los fichajes de Militao (21 años), Mendy (24 años) y Jovic (21 años); futbolistas jóvenes, con gran presente y futuro, que mantienen una media de edad de 22 años.

Luka Jovic durante la rueda de prensa de presentación con el Real Madrid REUTERS

El objetivo del Madrid es integrar este cóctel de calidad y juventud, de presente y de futuro, con los experimentados futbolistas que copan la plantilla del Real Madrid. Los Ramos, Carvajal, Modric, Kroos y Benzema aportan la veteranía necesaria para comandar un proyecto deportivo que busca reinar en Europa.

Zidane deberá ser el que mida los tiempos con los jóvenes talentos que están aterrizando en el Real Madrid, con el objetivo de optimizar al máximo su progresión. El técnico francés tendrá plena libertad de decisión en su nuevo proyecto, erigiéndose como una parte clave para el desarrollo de esta nueva filosofía que impera en la 'Casa Blanca'.

