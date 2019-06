El Real Madrid prepara las tres primeras salidas

Una vez se han confirmado los primeros fichajes para la próxima temporada llega el momento de avanzar en la 'operación salida'. El Real Madrid ya ha confirmado hasta cinco incorporaciones para el próximo curso. Rodrygo, Militao, Jovic, Hazard y Ferland Mendy forman ese repoker de refuerzos para la 2019/2020.

Hay overbooking en la plantilla y son tres los jugadores blancos que apuntan a dejar el club en estas semanas que se avecinan. Los futbolistas cuyas cesiones acaban este mes de junio en esos clubes en los que han militado en la última campaña regresan, estrictamente hablando, en julio.

La mayoría no entra en los planes de Zinedine Zidane. En especial aquellos delanteros que no tienen sitio después de la incorporación de Luka Jovic. Estos no son otros que los canteranos Raúl de Tomás y Borja Mayoral. A ellos se suma un Marcos Llorente que ha ido perdiendo protagonismo en el conjunto blanco este último año.

Raúl de Tomás, tras anotar el primer gol del partido EFE

De Tomás

El delantero de origen dominicano ha firmado una temporada sobresaliente en las filas del Rayo Vallecano. En 34 partidos -33 en La Liga y uno en la Copa del Rey- logró ver puerta en 14 ocasiones, además de dar un pase de gol. Pese a sus números no tiene sitio y su futuro podría estar en Portugal. Se ha hablado del interés de Oporto y Benfica, aunque desde el país luso colocan al conjunto lisboeta como el gran favorito para hacerse con sus servicios.

Borja Mayoral EFE

Mayoral

El futbolista de Parla salió el pasado verano del Real Madrid para jugar en el Levante. En la 2018/2019 disputó 34 encuentros entre todas las competiciones, en los que marcó cinco goles y dio dos asistencias. Ya en su última temporada en el primer equipo merengue, Mayoral apenas entró en los planes de Zidane y es consciente que su situación no va a cambiar.

La Real Sociedad ha mostrado un gran interés por él y el propio Borja se ha dejado querer por el cuadro txuri-urdin. "¿Si apostaría a que ficho por la Real? Apostaría a que salgo del Madrid, pero sí, la Real Sociedad tiene la delantera ahora mismo", señaló el futbolista en una reciente entrevista.

Marcos Llorente, en la final del Mundial de Clubes entre el Real Madrid y el Al Ain Reuters

Marcos Llorente

El caso del mediocentro español es curioso. De apenas contar para Lopetegui a convertirse en titularísimo con Solari y vuelta a un segundo plano con el regreso de Zinedine Zidane al banquillo madridista. Marcos Llorente sabe que tiene que buscar una salida y su tío Julio ha reconocido que tienen varias ofertas, entre ellas la del Atlético de Madrid, y que el futuro de su sobrino se resolverá en un plazo de entre diez y quince días.

[Más información - De Isco a Ceballos: la 'operación salida' del Madrid pone en alerta a la Juventus]