Hazard: "La camiseta del Real Madrid significa mucho para mí"

Eden Hazard fue presentado este jueves 13 de junio como nuevo jugador del Real Madrid. El internacional belga abarrotó el Santiago Bernabéu en su puesta de largo y sobre sus sensaciones en un día tan especial ha hablado en Realmadrid TV. El jugador ha atendido a los medios del club, en la tradicional entrevista tras un fichaje.

Hazard: "Nunca he ganado la Champions y creo que ya me toca"

Primer día como madridista

"Está siendo un sueño. Llegar al Bernabéu, ver a todos los aficionados, hablar con ellos…".

Sensación cuando el Santiago Bernabéu coreó su nombre

"Es una gran sensación. Esta camiseta significa mucho para mí. El Real Madrid es el mejor club del mundo. Saltar al césped y ver a todos los aficionados es una sensación maravillosa. Solo quiero volver el mes que viene y jugar para este club".

¿Impresiona?

"Me sentía como un niño al ver a tanta gente y pensar que habían venido solo para verme. Al principio estaba un poco nervioso, pero es normal. Creo que lo hice bien".

Tiempo que lleva soñando con el Real Madrid

"Desde el primer día que empecé a dar patadas a un balón en el jardín de casa con cuatro o cinco años. Mi carrera me ha llevado por varios equipos, pero ahora, con 28 años, puedo empezar a jugar en este gran club. Es difícil describir lo que siento. Estoy muy feliz".

Lo que sueña ganar con el Real Madrid

"Cuando juegas en este club quieres ganar títulos. Quieres ganarlo todo por ti, por el equipo, por la afición y por todo el mundo, porque casi todos los años este club gana títulos. Lo primero que piensas al levantarte es que juegas en el Real Madrid y quieres ganar algo al final de la temporada. Si jugamos como equipo, con pasión y con trabajo lo vamos a lograr".

Un recuerdo del Real Madrid cuando era niño

"Mi primer recuerdo fue cuando Zidane marcó aquella volea en la final contra el Bayer Leverkusen".

¿Qué es lo que más te hace disfrutar del fútbol?

"Me encanta estar en el campo y ver feliz a la afición. Cuando juego siempre intento dar lo mejor de mí. Pienso que el fútbol es felicidad. Quiero disfrutar jugando y por eso hago lo que hago. Siempre he disfrutado en el Chelsea, en el Lille y en la selección. Ahora quiero disfrutar en el Real Madrid".

Champions League

"Llegué a una semifinal con el Chelsea, pero aún no la he ganado. Ahora las puedo ver aquí al lado. Nunca la he ganado y creo que ya me toca. Quiero ganarla".

Lo que significa Zidane para Hazard

"Empecé a ver el fútbol por él. Vivía en Bélgica, pero iba con Francia por él. Ahora vamos a poder trabajar juntos y es una sensación muy especial. Quiero que llegue ya la pretemporada el mes que viene".

¿Qué dijo Courtois a Hazard sobre el Madrid?

"Cosas positivas. Tengo suerte porque es un amigo y significa mucho para ambos poder jugar en el Real Madrid con uno de tus mejores amigos. Hablé mucho del Real Madrid con él la semana pasada mientras estábamos los dos concentrados con la selección. Estoy muy feliz de compartir vestuario con él".

Mensaje al madridismo

"Hola a todos. Simplemente quiero daros muchas gracias por el recibimiento. Habéis estado fenomenal y os quiero ver a todos en el Bernabéu para el primer partido de Liga".

