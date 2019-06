La lista de objetivos de Hazard en el Real Madrid: títulos, Balón de Oro...

13 de junio de 2019. 'Día H'. Presentación de Eden Hazard en el Santiago Bernabéu como nuevo jugador del Real Madrid, después de que el pasado viernes fuese anunciado su fichaje por el club blanco. Examen médico, firma del contrato, puesta de largo, encuentro con la afición y rueda de prensa. Una jornada frenética en la que el futbolista ha dejado claro cuál será su hoja de ruta. Un guion en forma de deseos para esta aventura que comienza para él. Un sueño que tenía desde niño.

Disfrutar él y la afición

"Disfrutar del juego y ganar partidos. Cuando uno juega en el Real Madrid queremos ganar trofeos. Hay que intentar ganar lo máximo posible", fue el primer deseo que plasmó el futbolista en su presentación. En Stamford Bridge llegó a ser un ídolo para la afición y ahora quiere repetir con la afición merengue, algo que no resultará complicado, ya que en su primera vez en el templo blanco ha levantado pasiones.

Marcar un antes y un después

"Ahora era el momento de marcar un antes y un después y vengo al mejor equipo del mundo", aseguró Hazard ante los medios de comunicación. El jugador belga aterriza en el Santiago Bernabéu como uno de los mejores futbolistas del mundo, incluso algunos ya le colocan a la altura de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Mejor jugador del mundo

"Voy a intentar ser el mejor jugador del mundo", afirmó el internacional por Bélgica. El Real Madrid supone un paso adelante en la carrera del genio de La Louvière. Con 28 años, el futbolista cree que está en su mejor momento, en plena madurez futbolística y apunta a que hasta como mínimo los 32 años puede seguir estando en la élite.

Ganar muchos títulos

"También quiero ganar lo máximo posible en el Real Madrid", dijo a continuación el ex de Chelsea o Lille. Mejor del mundo sí, pero en el Real Madrid y, por supuesto, siempre y cuando esto vaya de la mano de conseguir levantar muchos trofeos en esta nueva etapa que se abre para él.

Demostrar mucho a la afición

"Quiero demostrarles mucho con esta camiseta del Real Madrid", fue el mensaje que dedicó al madridismo durante su 'bautizo' en la sala de prensa del Santiago Bernabéu. Todos saben lo gran futbolista que es, pero también muchos otros llegaron con la etiqueta de estrellas o incluso con un Balón de Oro bajo el brazo y acabaron naufragando. Pero ese no será su caso.

Convertirse en galáctico

"No lo soy, todavía no. Espero serlo algún día. Todo lo que he hecho en el pasado será borrón y cuenta nueva. Soy un jugador muy bueno y ya", comentó Eden Hazard. Y es que con él comienza la 'tercera era galáctica' de Florentino Pérez. Aunque, siempre modesto, el belga prefirió decir que debe aún demostrar más para ser considerado un Galáctico.

¿Balón de Oro?

"Lo que puedo decir es que este año el Balón de Oro está en Madrid con Modric. No se si será más fácil, todo depende de cómo jugamos. No me centro en el Balón de Oro, solo me importa el colectivo. Lo más importante es ganar títulos", afirmó el futbolista. Hazard quiso dejar muy claro que para él priman los títulos colectivos antes que los premios individuales. Lo que es seguro es que ha caído de pie en el Real Madrid.

[Más información: La presentación de Hazard como jugador del Real Madrid]