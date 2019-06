Rodrygo: "Me motiva mucho ir al Real Madrid"

Rodrygo llegará al Santiago Bernabéu en las próximas semanas, pero antes tendrá que decir adiós al Santos, desde donde le preparan una bonita despedida. El jugador ha hablado para los medios del club brasileño y ha asegurado que el reto de jugar en el Real Madrid le motiva mucho, además de poner de relieve que la presencia de Vinicius Júnior le ayudará en su adaptación.

"Me motiva ir al Real Madrid. Es uno de los mayores clubes del mundo y por su grandeza puede asustar pero ese miedo es bueno, te motiva más, te obliga a mostrar por qué ellos creyeron en mí y me contrataron", ha comentado para después hablar sobre su compatriota: "Me ayuda mucho saber que Vinicius está allí, que es un chico prácticamente de mi edad, solo tiene un año más que yo. Ya tiene la experiencia de haber jugado un año más allí y creo que me va a ayudar bastante. Eso es muy importante, así como los otros brasileños, que es siempre bueno porque el idioma no es tan difícil de entender pero tener a otros al lado que hablan tu idioma es importante y me va a ayudar bastante en mi proceso de adaptación".

Uno de los jugadores en los que se inspira para mejor en su fútbol es Robinho: "A veces veo sus vídeos e intento copiar sus jugadas. Hablamos hace poco porque coincidimos en un evento". Pero si hay destaca una figura es la de su padre: "Muchas veces él estaba lejos porque jugaba pero yo lo sentía cerca de mí. En todas las situaciones veía lo que mi padre ya había pasado. Cuando llegué al sub11 ya estaba por delante de todos los chicos. Siempre fui preparado de la mejor forma y eso ha sido muy importante en mi carrera".

Rodrygo, en un partido con el Santos. Foto: Instagram (@santosfc)

Rodrygo sobresalió desde muy tierna edad, como él mismo ha reconocido: "Con 9 años yo ya jugaba con chicos de 11 años y destaqué. He pasado por todas las categorías de la base, con excepción de la sub20 donde solo jugué un partido". El jugador ha comentado que está muy centrado y también ha revelado con qué leyenda brasileña le están comparando

'El próximo Romario'

"Siempre he sido un enfocado en lo que estaba haciendo, entrenando en todo momento, evolucionando y avanzando para que cuando pasase el tiempo llegase mi hora. Cuando llegó yo ya estaba preparado. Nunca viví todo eso como presión, incluso cando los aficionados decían que voy a ser el próximo Romario. No lo veo como presión", ha asegurado un joven jugador que parece tener la cabeza muy bien amueblada.

