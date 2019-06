Mbappé: "No es el momento de hablar del Real Madrid"

Los internacionales ya están de vacaciones. Este martes han finalizado sus compromisos con sus respectivas selecciones belgas, franceses o galeses. Entre ellos se encuentra un Kylian Mbappé que hizo historia al llegar a los cien goles en su carrera profesional y todo ello con tan solo 20 años. El futbolista galo está dando pasos agigantados. Pero su protagonismo va más allá de lo que hace en el campo.

El futuro del jugador en el Paris Saint-Germain está siendo puesto en duda. Desde cada vez más ciertos sectores se le coloca en el Real Madrid y sobre el club blanco ha vuelto a ser preguntado tras la victoria por 4-0 de la selección de Francia contra Andorra. "No es el momento de hablar del Real Madrid. Siempre me preguntáis lo mismo, pero no es el momento", comentó el delantero.

Prácticamente cada vez que ha tenido un contacto con la prensa en las últimas semanas, el futbolista ha sido preguntado por el Real Madrid. Mbappé ni confirma ni desmiente, se muestra aburrido de siempre la misma cuestión, pero tampoco dice un 'no' rotundo, algo que no hace otra que aumentar los rumores sobre un posible adiós a El Parque de los Príncipes.

Un galáctico

Diversos medios franceses apuntan a un posible enfado de Kylian Mbappé. Un mosqueo con el PSG y también con Neymar, quien encabeza el clan brasileño del vestuario, que harían que el delantero se acerque cada vez más a la puerta de salida. Alguna otra información apunta a que el internacional con Les Bleus seguirá una temporada más en París para recalar en el Santiago Bernabéu en el verano de 2020.

Kylian Mbappé, en un partido con la selección de Francia Reuters

Habrá que esperar a ver qué ocurre en las próximas semanas. Hasta que la ventana de transferencias del periodo estival eche el cierre, todo es posible. Kylian Mbappé representa un plus de ilusión y es que no en vano se está hablando de uno de los mejores futbolistas del mundo, a la altura de los más grandes y con 20 años todavía. El futuro es suyo, pero... ¿será de blanco?

