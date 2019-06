Este miércoles Luka Jovic era presentado como jugador del Real Madrid y saltaba al césped del Santiago Bernabéu para lucir su nueva camiseta. Después del acto de presentación el delantero serbio compareció en rueda de prensa para responder a todas las cuestiones en torno a su fichaje.

Luka Jovic: "Soy el chico más feliz del mundo, es un orgullo estar en el Real Madrid"

Fichaje por el Madrid

"Como ya dije, yo soy el chico más feliz del mundo. Es un orgullo pertenecer a este club y espero estar a la altura".

Ofertas de otros clubes

"Para decir la verdad, yo no sabía de ninguna otra oferta".

Madridismo

"Es verdad, un amigo de mi padre me regaló la camiseta del Madrid y desde que era pequeño era aficionado del Madrid porque es el equipo más grande del mundo".

Objetivo

"Mi objetivo no está en un número de goles, solo quiero dar lo mejor de mí y demostrar lo que puedo hacer".

Ronaldo

"Ronaldo fue mi ídolo de pequeño, pero ahora no me gustaría decir a nadie porque somos compañeros de equipo y no me gustaría destacar a nadie en particular".

Benzema

"Benzema es uno de los mejores delantero del mundo, cuando él llegó yo tenía 11 años y espero aprender mucho de él".

Presión

"Los medios han escrito mucho sobre mí y ha habido presión: se que la temporada apsada no ha sido la mejor del Madrid, pero seguro que la viene será mejor".

Dorsal

"Creo que el número no es importante, no es quien juega al fútbol".

Título que más le ilusiona

"Me gustaría ganar la Champions".

Presión añadida por el precio

"No he prestado mucha atención al precio que han pagado por mí. Yo intento concentrarme en jugar".

Afición

"Puedo prometerles que voy a dar el 100% y que voy a intentar ayudar al equipo en todo".

Palabras de Milosevic

"No quiero hablar de mí mismo. Tengo mucho que aprender y he llegado aquí para seguir mejorando".

Cuánto tardó en decantarse por el Madrid

"Hablé con mi agente, me comentó la oferta y la acepté enseguida".

Cinco tantos ante el Dusseldorf

"Eso fue uno de muchos buenos momentos de la temporada pasada y espero poder repetir una cosa así en el Madrid".

Competencia

"La competencia en el Madrid es muy grande, pero creo que con el esfuerzo puedo tener una oportunidad. Si la se aprovechar me quedaré y si no, pues será culpa mía".

Contactos con la plantilla

"No he podido hablar con nadie todavía. Me gustaría hablar con Modric y lo haré en los próximos días".

Bernabéu

"Es un placer para mí jugar en un estadio como este y poder estar hoy aquí".

Hazard

"Eden es un jugador fantástico, uno de los mejores del mundo. Será un placer compartir vestuario con él".

Motivación

"Lo único que me daba miedo era salir al terreno de juego en la presentación, pero estuvo fenomenal y espero que los aficionado coreen mi nombre".

