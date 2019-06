Pogba: "Me juzgan de manera distinta; algunos me aman, otros me odian"

Largo y tendido ha hablado Paul Pogba en una entrevista para LifeTimes, el podcast del prestigioso The Times. El centrocampista francés se ha sincerado sobre el problema del racismo, su conversión al islam, así como de las críticas a su estilo o el precio por el que fue traspasado en su día al Manchester United. De lo que no ha hablado el jugador es de su posible fichaje por el Real Madrid este verano.

El internacional galo ha señalado que tiene "muchos amigos musulmanes" y que hablaba con ellos sobre su religión. "Me estaba cuestionando muchas cosas y empecé a investigar por mi propia cuenta. Recé una vez con mis amigos y sentí algo distinto. Me encontré muy bien. Me hace mejor persona. Desde ese día he seguido. Hay que rezar cinco veces al día, es uno de los pilares del islam. Es algo que hay que hacer. Es una religión que ha abierto mi mente y, tal vez, me hace mejor persona. Piensas más en el más allá. Ha sido un buen cambio, porque yo no nací musulmán, aunque mi madre lo era. No obstante, yo crecí de esta manera, con respeto para todos", ha comentado el futbolista.

Después, Pogba ha querido dejar claro que el Islam "lo es todo" y que es lo que hace "estar agradecido por todo". "El Islam no es la imagen que todo el mundo ve. Lo que oímos en los medios es otra cosa. El Islam es algo muy bonito. Llegas a entenderlo. Cualquier persona puede encontrar que tiene una conexión con el Islam. El Islam es eso, respetar la humanidad y todo", ha asegurado el centrocampista.

El racismo en el fútbol

Tras abordar el tema religioso, ha comentado cómo vive el racismo en el campo. El ex de la Juventus de Turín ha afirmado que lo que él quiere cuando pasa algo así es "jugar y marcar" para tu equipo. Que piensa en irse, sino que sonríe a los que insultan. "Estuvimos jugando contra la Fiorentina y alguien dijo algo… que sonaba como un mono. Y le dije: ‘¿Por qué?’. Y después le regalé mi camiseta y se puso muy contento. Y al final del partido me estaba aplaudiendo. Así que mi reacción es rezar por ellos y hacerles entender que nos gusta el deporte y jugar al fútbol", ha revelado.

Pogba celebra un gol con el United Reuters

"No me pone rabioso, me pone triste. Porque yo estoy feliz conmigo mismo. Tengo un amigo chino, un agente italiano, un abogado brasileño, una mujer boliviana, y yo soy francés, de Guinea… Mi vida es muchas diferentes culturas. Estoy feliz conmigo mismo. Me encanta jugar al fútbol y me encanta dar sonrisas a la gente", ha dicho el internacional por Francia y campeón del mundo en Rusia.

Jugador más caro hasta 2017

El Manchester United convirtió a Paul Pogba en el futbolista más caro de la historia tras pagar su traspaso a la Juventus. Sobre el porqué decidió regresar a Old Trafford, el jugador ha comentado que "había dejado algo en el United que quería hacer, una asignatura pendiente". "Salí habiendo jugado siete partidos en la Premier y no había marcado", ha señalado.

120 millones de euros pagaron por él los diablos rojos: "Como fue un fichaje récord te juzgan de manera diferente. Llegue con el fichaje y todo que viene con ello. Me convertí en otro jugador por ello. Un buen partido se convierte en un partido normal, un partido top se convierte en un partido buen". Después pagaron más por jugadores como Kylian Mbappé o Neymar: "No creo que tengan que responder a esas preguntas, se les juzga de manera distinta".

Paul Pogba, en una sesión de entrenamiento del Manchester United Reuters

"Me juzgan de manera distinta. Yo siempre juego de esta manera y, gracias a Dios, he ganado el Mundial jugando así. Mi lenguaje corporal, mis cortes de pelo, todos estas cosas son hablar por hablar. Desde que fui niño he jugado así. No existe ningún problema cuando ganamos. Solo si perdemos o tenemos una mala actuación es un problema. Yo soy el mismo Paul que fui de niño. Crezco, soy más alto, pero soy la misma persona persiguiendo su sueño. Algunos me aman así, otros me odian", ha confesado el jugador que suena para el Real Madrid.

