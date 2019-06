Carvajal: "No creo que Zidane quite a Sergio Ramos de tirar los penaltis"

La Selección ha derrotado 3-0 a Suecia en el Santiago Bernabéu. Uno de los grandes protagonistas ha sido Sergio Ramos, que ha anotado el penalti clave que abrió el marcador en la segunda parte. Un lanzamiento muy seguro, que pudieron ser dos, ya que la segunda pena máxima se la ha dejado a Álvaro Morata. Dani Carvajal ha atendido a los medios de comunicación tras el triunfo.

El lateral del Real Madrid no duda de la calidad del capitán y confirma que Zidane le dará la gran responsabilidad de lanzar los penaltis con el equipo blanco a pesar de los grandes especialistas con los que cuenta el equipo: "Sergio Ramos, con la racha que lleva y la jerarquía que tiene...no creo que Zidane le quite de lanzar los penaltis".

El '2' no duda de la calidad individual de Sergio Ramos, e incluso le ve como un seguro de vida para lanzar esos lanzamientos: "La única duda que tenía era si Ramos iba a picarla de nuevo o no. Es un gran lanzador". El '15' no ha dudado en cruzar el balón y volver a adelantar a su equipo, como ya hizo el pasado viernes ante Islas Feroe, pero en esa ocasión con otra de sus especialidades: el remate de cabeza.

Vuelta a la titularidad

Tras no disfrutar de ningún minuto en el primer duelo de esta convocatoria. Ha jugado los 90 minutos ante Suecia y en el partido más importante del grupo. Además no ha dudado en hablar sobre la actuación de su gran amigo y capitán, al que le ve como un arma letal a la hora de lanzar desde el punto de penalti.

