La estrategia del Oporto para arrebatarle al Benfica el fichaje de Raúl de Tomás

Raúl de Tomás se ha ganado dos grandes pretendientes en la liga portuguesa después de haber cuajado un buen año a nivel personal en el Rayo Vallecano. El delantero español ha anotado 14 goles en la temporada 2018/2019, pero su equipo finalmente no ha conseguido mantenerse en Primera División y es uno de los descendidos junto al Huesca y al Girona.

Raúl de Tomás, tras anotar el primer gol del partido EFE

De Tomás volvió a salir cedido al Rayo Vallecano del Real Madrid para seguir con su progresión. La directiva del conjunto de Vallecas dio el visto bueno tras su anterior temporada, en la que también marcó goles muy importantes para el equipo. No obstante, tras consumarse el descenso, el delantero podría cambiar de aires y todo apunta a que su destino está en Portugal.

Si bien el Benfica había acercado posturas con el Real Madrid por hacerse con los servicios del delantero, el diario A Bola ha desvelado que el Oporto se ha unido a la puja. Ambos clubes mantienen una gran rivalidad en la liga portuguesa y Pinto da Costa, presidente del Oporto, se ha puesto manos a la obra para tratar de arrebatarle el fichaje a su principal enemigo.

Sin hueco en el Madrid

Además, Da Costa mantiene una gran relación con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, lo cual podría cobrar una gran ventaja en las negociaciones. De Tomás declaró que no tenía claro su futuro y que quería demostrarle a Zidane de qué pasta está hecho. No obstante, sus posibilidades de ganarse un hueco en el Real Madrid son muy reducidas dado el fichaje de Jovic y la presencia fija de Benzema en el once titular. Por lo tanto, Portugal se postula como su principal alternativa a la espera de concretar si es el Benfica o el Oporto el ganador de la 'guerra'.

[Más información: El Benfica se lanza a por el fichaje de Raúl de Tomás]