Vinicius: "¿Jugar con Messi o Cristiano? Escojo a Benzema"

Vinicius Júnior continúa con sus vacaciones antes de ponerse a las órdenes de Zinedine Zidane el próximo 8 de julio. Desde Brasil ha concedido una entrevista a Fox Sports. Si en el primer extracto se veía al jugador hablar de Neymar como uno de sus ídolos, ahora contesta sobre Messi y Cristiano Ronaldo.

MESSI OU CR7? O Vinicius Junior é liso até fora de campo! Se liga na resposta do garoto... ◘◘ pic.twitter.com/WsPHd7HExG — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) June 10, 2019

En primer lugar, el brasileño dejó claro que jugar ante el Barça es especial, ya que la rivalidad entre el conjunto blaugrana y el Real Madrid es histórica. "Jugar contra el Barcelona siempre es diferente", aseguró Vinicius para después comentar que "Messi es fantástico". "Todo el mundo sabe que es uno de los mejores de la historia", apuntó.

Después de hablar del astro argentino, Vinicius Júnior fue preguntado sobre si prefería jugar al lado del '10' del Barcelona o si por el contrario elegiría hacerlo junto a Cristiano. "Es difícil, nunca jugué con ninguno de los dos. No sé... nunca jugué con ninguno así que no lo sé. Escogería a Benzema. Siempre me ayuda en el campo", contestó el joven futbolista brasileño.

Una alianza para el Real Madrid

Lo cierto es que Vinicius y Karim Benzema han encajado a la perfección. Públicamente se han lanzado piropos, dejando claro que la sintonía entre ambos es total. Ya durante la pretemporada, justo tras aterrizar el brasileño en el equipo blanco, el '9' del Real Madrid estuvo muy atento para que se sintiese como en casa y para que su adaptación fuese por buen camino. Un gesto de veterano, de capitán, que Vinicius Júnior agradece siempre que tiene oportunidad, como ahora ha hecho desde su país cuando le preguntaban por el duelo histórico entre Messi y Ronaldo.

