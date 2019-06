"No hay otro como Jovic, los madridistas no tendrán que esperar mucho para disfrutar de él"

En las últimas semanas el Real Madrid ha dado un impulso a la confección de la plantilla de cara a la próxima temporada. Eden Hazard fue anunciado como nuevo jugador del Real Madrid, pero los refuerzos estivales en ataque se inauguraron con Luka Jovic en Chamartín.

El atacante serbio se convirtió en jugador del Real Madrid a cambio de 60 millones de euros, más cinco en variables. Una operación que cerraba la incorporación de un '9' para apuntalar el nuevo ataque que Zidane prepara en Concha Espina para el nuevo proyecto de los próximos años.

Son muchas las voces que apuntan en los últimos días a que Jovic será un gran fichaje para el Real Madrid. El último de ellos ha sido Savo Milosevic, ex jugador de equipos como Espanyol o Zaragoza, que durante una entrevista concedida al diario AS ha señalado que el delantero serbio es único en su posición.

"No he visto en mi vida un delantero que defina como él. Las mete todas. Siempre elige el mejor chut posible... Es buenísimo. Nunca falla a la hora de tomar decisiones sobre cómo definir, ya sea con la izquierda, la derecha, la cabeza... Elige lo mejor. No hay un jugador en el mundo, en este momento, que se le acerque en ese segmento del juego. En la definición", añadía el que fuera presidente de la Federación de Serbia.

Para Milosevic, el fichaje del Jovic por el Madrid es una gran operación: "Yo por dentro quería que fichara por el Madrid. La decisión que ha tomado es la mejor posible. El Madrid es uno de los más grandes y pide mucho a sus jugadores. Creo que los madridistas deben esperar a Luka, porque es joven, aunque no será mucho tiempo, porque es una maravilla.", señalaba.

Soro cree que Jovic encajaría "seguro" con Benzema, ya que Luka podría "aprender" del francés para continuar creciendo como jugador. Además, para el exfutbolista "Karim ha sido el mejor delantero de los últimos diez años".

