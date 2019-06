Vinicius: "Neymar es mi ídolo, intento imitarle en el campo"

Vinicius Júnior se encuentra en Brasil, disfrutando de unas merecidas vacaciones después de haberse convertido en la revelación del Real Madrid en la 2018/2019 y en uno de los pocos futbolistas merengues que dieron la talla en la temporada más complicada del conjunto blanco de los últimos años.

El joven extremo de 18 años se ha quedado fuera de la lista de la Canarinha para la Copa América y eso que entre la afición es uno de los favoritos -tal y como desvelan las encuestas hechas por medios brasileños-. El elegido para sustituir a Neymar fue Willian, pero eso no quita la ilusión al madridista de cara al futuro.

Desde Brasil, Vinicius ha sido entrevistado por Fox Sports, aunque de momento solo ha visto la luz un adelanto de las declaraciones del jugador del Real Madrid. El extremo ha hablado sobre uno de sus amigos en el mundo del fútbol, además de su ídolo: Neymar Júnior.

Vinicius y Neymar. Foto: Instagram (@viniciusjunior)

"Neymar es mi ídolo. En el campo intento imitar muchas cosas. Siempre me manda vídeos de sus jugadas y me dice: 'hazlo igual, juvenil'. En el campo hace las cosas como nadie", ha asegurado un Vinicius Júnior que no ha olvidado defender al todavía jugador del PSG en uno de los momentos más difíciles de este.

El otro ídolo de Vinicius

No solo Neymar, Vinicius también ha comentado que siempre se ha fijado en Ronaldinho. El astro brasileño llegó a ganar el Balón de Oro y marcó una época tanto en Brasil como en el Barcelona. "Es otro de los jugadores en los que me fijo. Veo sus vídeos y aprendo. Neymar y Ronaldinho son dos de mis grandes ídolos", ha comentado el futbolista del Real Madrid, que a su vez se prepara para triunfar la próxima temporada a las órdenes de Zidane.

