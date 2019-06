Hazard se despide del Chelsea: "Ha sido la decisión más difícil de mi carrera"

Eden Hazard ha puesto fin a su etapa del Chelsea y será uno más de la plantilla del Real Madrid a partir de la próxima temporada. Lo que era un secreto a voces se ha hecho oficial este viernes y el belga será presentado en el Santiago Bernabéu el próximo 13 de junio. Además, el futbolista ha escrito una emotiva carta para despedirse del conjunto blue, recordando todo tipo de momentos en las filas del equipo inglés.

Eden Hazard, en un partido con el Chelsea Reuters

Lo cierto es que Hazard siempre ha tenido el sueño de jugar en el Real Madrid y por fin va a ver cómo se hace realidad. Sus piropos al conjunto blanco no han sido pocos, especialmente desde el transcurso del Mundial de Rusia, contando además con el aliento de su compatriota Thibaut Courtois. El fichaje del portero era el que se cerraba el pasado verano, manteníendose a la espera de que se concretase el del atacante más pronto que tarde.

Casi un año después, la especulación y los rumores han llegado a su fin y Hazard es oficialmente nuevo jugador del Real Madrid desde este viernes 7 de junio. El belga es el fichaje más caro de Zinedine Zidane para su nuevo proyecto, sumándose a la ya conocida incorporación de Luka Jovic, quien también dará un plus de energía extra a la línea de ataque del conjunto merengue.

La carta de Hazard:

"Dejar el Chelsea es la decisión más grande y difícil de mi carrera hasta la fecha. Ahora que es algo público, me gustaría dejar constancia de que una cosa siempre estuvo clara para mí, me encantó cada momento en el Chelsea y ni una sola vez consideré irme a ningún otro club que no fuera el Real Madrid.

No es ningún secreto que mi sueño era jugar para ellos desde que era un niño y marqué mi primer gol. He hecho todo lo posible por no distraerme ni a mí ni al equipo durante este difícil período de especulación y atención de los medios, especialmente en los últimos 6 meses.

Ahora que los clubes han llegado a un acuerdo, espero que entiendan que debo continuar con mi próximo capítulo, tal como deberían hacer todos y cada uno de ustedes cuando tengan la oportunidad de perseguir sus sueños.

Por último, agradezco a Román Abramóvich su esfuerzo por ayudarme a realizar no uno, sino dos sueños. El primero, convertirme en jugador del Chelsea, y hoy el segundo, ser jugador del Real Madrid".

[Más información: Eden Hazard, el nuevo galáctico del Real Madrid: un comodín para Zidane]