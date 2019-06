El guiño de Mbappé a Hazard ¿y al Real Madrid? que revoluciona las redes

El fichaje de Eden Hazard por el Real Madrid es, sin duda, la noticia más comentada del fin de semana. Su anuncio a última hora del viernes pilló a todos por sorpresa. Una operación de récord en la Casa Blanca que saldrá por 100 millones de euros más variables. El delantero belga tuvo un gran gesto con el Chelsea, su club de los últimos siete años, y colgó una emotiva despedida en las redes sociales.

El guiño de Mbappé a Hazard

"Dejar el Chelsea es la decisión más difícil de mi carrera hasta la fecha. Me gustaría decir que me encantó cada momento en el Chelsea. [...] Lo disfruté y espero que lo hayáis disfrutado también", decía a los aficionados blues. Pero lo que más destaca de su carta es su sinceridad con todos sus seguidores sobre la razón principal de su marcha: siempre soñó con jugar en el Madrid: "No es ningún secreto que mi sueño era jugar para ellos desde que era un niño que acababa de marcar mi primer gol. [...] Espero que entiendan que debo continuar con mi próximo capítulo", explicaba.

Esas palabras no han pasado desapercibidas para nadie, incluso para uno de los hombres 'más buscados' del momento: Kylian Mbappé. El delantero del PSG, cuyo futuro está en el aire y cada vez parece más distanciado del club del Parque de los Príncipes, dio 'me gusta' a la publicación de Hazard.

El 'like' de la estrella gala ha provocado un aluvión en redes sociales que ya ven en este gesto un claro guiño a Hazard y, sobre todo, al Real Madrid. Por todos es sabido que Mbappé siempre ha soñado con jugar en el Madrid, al igual que el belga, por lo que ahora podría seguir los pasos del ya ex del Chelsea para vestir de blanco.

