El fichaje de Hazard aprieta las salidas de Bale e Isco del Madrid

El Real Madrid tiene que hacer hueco. En un espacio de cuatro días, el club blanco ha anunciado los fichajes de Eden Hazard (100 millones de euros) y Luka Jovic (60). Dos caras nuevas llamadas a liderar el próximo proyecto de Zinedine Zidane y que, por tanto, tendrán un papel importante en el equipo. Con ellos, y a falta del anuncio de Mendy, ya son 39 jugadores los que tiene el club blanco en nómina para la próxima temporada.

La llegada de Hazard empuja fuera a dos jugadores en concreto: Gareth Bale e Isco Alarcón. Si ambos se han disputado un puesto en el once del Madrid durante los últimos años, el aterrizaje del belga les desplaza a los dos por completo. Hazard será un pilar de la nueva era del Madrid, mientras que el club ya le ha dicho al galés que no cuenta con él para el próximo curso y al malagueño se le ha puesto en el mercado por su llegara una buena oferta. Curiosamente, ambos protagonizaban la promoción del Madrid de la nueva camiseta, presentada este viernes, y horas después se anunciaba la llegada del que puede ser su 'verdugo' en el Madrid.

El Madrid tiene también que vender, ya que la nueva regla FIFA solo permite fichar por un valor de 100 millones de euros por encima de los ingresos por ventas. Y nadie pasa por alto que Bale e Isco son dos de los jugadores de la actual plantilla por los que más dinero se podría ingresar. El Madrid les busca destino, pero siguen gozando de un buen cartel en Europa fruto de los éxitos blancos de los últimos años.

Gareth Bale en el banquillo del Santiago Bermabéu Reuters

Bale no cuenta y se resiste a salir

El Real Madrid hace semanas que comunicó a Bale que debería buscarse un nuevo equipo este verano. Club, entrenador y afición están de acuerdo en que el tiempo del galés se ha agotado, tras una decepcionante temporada en la que tenía que dar un paso adelante. Su precio es de 100 millones de euros. Zidane no piensa en él, al tiempo que se frota las manos con Hazard y Jovic.

El problema reside en la postura del jugador que, por el momento, solo ha dado a entender tanto en público como en privado que quiere seguir el año que viene jugando en el Santiago Bernabéu. El jugador insiste en quedarse, pese a que el Madrid ha sido claro. La otra cuestión es el salario de jugador y la falta de propuestas que ha habido hasta ahora. Aún así, en Concha Espina no se imaginan un escenario en el cuál Bale siga.

Zidane e Isco se saludan EFE

Isco ya está en el mercado

El caso de Isco no es tan drástico como Bale, pero el Madrid sí que escucha ofertas por él. Hazard le deja sin hueco y, además, se piensa en reforzar el centro del campo con jugadores como Pogba o Eriksen. Las puertas están a punto de cerrarse también para otro jugador señalado de la temporada por su bajo nivel. Sus problemas con Solari le desgastaron mucho y no levantó cabeza con Zidane, que ya no le ve como un imprescindible.

Aún así, Isco tampoco quiere salir del Real Madrid, pero podría no quedarle otro remedio. En Italia le quieren y allí podría tener los minutos que le faltarán seguramente de blanco con Hazard ya anunciado y la llegada de otro centrocampista. El Madrid aprieta para dar salida a Isco y Bale. Lo hace a base de fichajes, como el de Jovic también empuja fuera a Mariano o el de Mendy hará con Reguilón. Los jugadores que entran por los que salen.

