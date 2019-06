Vallejo: "Zidane está muy contento con mi trabajo y mi objetivo es seguir en el Madrid"

Jesús Vallejo ha cuajado una buena recta final de temporada con el Real Madrid y ahora se encuentra concentrado con la Selección sub21 de cara al primer partido de la Eurocopa el próximo 16 de junio. El central aragonés se encuentra en un momento muy dulce de su carrera y ha querido dar buena prueba de ello en El Larguero, además de hacer un balance de su situación en su club.

Vallejo entrenando con el Real Madrid. Foto: Twitter (@JesusVallejo)

El '3' del equipo blanco ha dejado claro que, entre sus planes de futuro, no entra salir del Real Madrid. Ha desvelado que Zidane está muy contento con su trabajo y que él se encuentra muy bien a nivel personal. También ha resaltado el mensaje de que el trabajo diario de los entrenamientos acaba dando sus frutos y que ahora solo piensa en hacer una buena Eurocopa con España.

Humildad, trabajo y constancia

"Yo siempre intento hacer mi trabajo en los entrenamientos y en los partidos, intento ayudar al equipo en todo lo que se me pide y estar siempre a disposición del míster".

Uno más del grupo

"A mí no me gusta hablar mucho de veteranía, he tenido la suerte de entrenar con jugadores que sí son veteranos".

Italia, el primer obstáculo del camino

"El grupo es muy complicado y el formato del torneo es muy reducido. Cada partido es una final y estamos preparando muy bien el partido contra Italia. Si salimos como tenemos que salir, podemos ganarles".

Un estilo insustituible

"El estilo de la Selección no va a cambiar, somos un equipo que queremos tratar bien el balón y está claro que han cambiado muchos jugadores mientras otros tenemos la suerte de repetir. Tenemos que llegar a Italia con los deberes hechos".

La fortaleza de un grupo consolidado

"Tenemos la suerte de que nos conocemos muchos jugadores de la sub19 y el míster ha querido mantener ese bloque ganador. Uno siempre aspira a dar lo máximo y la labor de cada uno es estar preparado. La temporada es muy larga y siempre va a haber momento para todos".

Preparado para cualquier reto

"Me encuentro fenomenal, llevo desde febrero entrenando muy bien y gracias a esos partidos finales he podido llegar a la Selección. Una vez que coges el ritmo ya vas más hecho, ahora tenemos un objetivo muy importante, no solo el europeo, también el de los Juegos Olímpicos y me hace mucha ilusión".

Un futuro de blanco

"Quiero quedarme en el Real Madrid, estoy muy contento con los compañeros y con la afición. Tengo compañeros que me ayudan mucho y es un lujo estar a su lado, así que mi objetivo es mantenerme".

La prioridad es la Selección

"No me he planteado mi situación, a lo mejor sí que hay algunos jugadores que están pensando en el año que viene pero ahora estamos ante este reto con la Selección. Si salimos bien parados del Europeo va a ser muy positivo para todos".

La aprobación de Zidane

"Zidane está muy contento con mi trabajo, con sus llegada tuve más opciones por la baja de algún compañero. Está muy contento y ahora el objetivo es el Europeo".

Visto bueno al fichaje de Jovic

"Con Jovic no coincidí en el Eintracht, todo el mundo me ha hablado muy bien de él y es un goleador nato. Nos va a ayudar muchísimo seguro".

Sin precipitarse con Hazard

"Como todavía no es oficial lo de Hazard, no te puedo dar mi opinión".

Concentrado en la rutina

"Esta claro que al final los jugadores lo que queremos es jugar lo máximo, yo estoy contento aquí y hay que aprovechar cada oportunidad y entrenar día a día".

