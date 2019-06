Eden Hazard, el nuevo galáctico del Real Madrid: un comodín para Zidane

Eden Hazard (Bélgica, 28 años) se convierte en la segunda incorporación del Real Madrid durante este inicio del mercado de fichajes. El primero en llegar fue el delantero serbio Luka Jovic y antes ya se habían confirmado las llegadas para la 2019/2020 de los brasileños Militao y Rodrygo. El anuncio del acuerdo entre el club blanco y el Chelsea se hizo oficial este viernes de junio.

El Real Madrid anuncia el fichaje de Eden Hazard

El internacional por Bélgica firma su contrato hasta el año 2024 y será presentado el próximo 13 de junio en el Bernabéu. Así, el Real Madrid perfila su futuro y pone la guinda al pastel con el fichaje de Hazard. Chelsea y Real Madrid llegaron a un acuerdo económico, el cual ha convertido al jugador en el futbolista más caro de la historia del club blanco, superando los 96 millones de euros que se pagaron por Cristiano Ronaldo allá por el año 2009. 100 'kilos' es el montante final por un Hazard que está considerado como uno de los mejores del mundo y candidato a ganar el Balón de Oro.

Su fichaje era prácticamente un secreto a voces e incluso recientemente se le vio posando con una camiseta del Madrid. Ya a finales del pasado 2018, el futbolista comenzaba a deslizar que tenía su futuro decidido. Así siguió jugando al despiste mientras seguía sin renovar con el Chelsea, al tiempo que los rumores sobre su llegada al Santiago Bernabéu en el verano del 2019 crecían. Su contrato con la entidad londinense finalizaba en junio de 2020, por lo que o salía ya o en un año se iría de Stamford Bridge gratis.

El deseado de Zidane

Zinedine Zidane se fijo en Hazard ya cuando este militaba en las filas del Lille. Fue entonces cuando aconsejó su fichaje, pero el jugador acabó poniendo rumbo a Londres. Desde entonces se le ha vinculado con el Real Madrid en numerosas ocasiones e incluso se llegó a decir una vez que su fichaje estaba prácticamente hecho, rompiéndose la posibilidad de verle con la elástica merengue por una inoportuna lesión a finales de temporada.

Desde entonces continuó con su ascensión a la cumbre, llegando a ser considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo. De esos top que están a la altura de leyendas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Pero el jugador nunca se olvidó del Real Madrid. Su sueño desde niño era enfundarse la camiseta blanca algún día y por ello no ha dudado en lanzar guiños a lo largo de todos estos años. Al igual que Zidane siempre ha demostrado que es uno de sus favoritos.

Eden Hazard, en un partido con el Chelsea Reuters

Un sueño cumplido

La sucesión de guiños ha sido continuo, pero no solo hacia el Real Madrird, sino también hacia la figura de Zinedine Zidane: "Todos conocen el respeto que tengo por Zidane como jugador, pero también como entrenador. Era mi ídolo". Aunque dejó claro que ante todo pone al club español: "¿Si me hace soñar el Madrid sin Zidane? El Real Madrid hace soñar a cualquiera, con Zidane o sin él. La camiseta del Madrid es especial".

"¿Si me agradaría fichar por el Real Madrid? ¿Por qué no?", dijo en una ocasión, pero también que "el Madrid es el mejor club del mundo, no quiero mentir, es mi sueño desde que era niño". Después de dar un sinfín de pasos adelante, puso la pelota en el tejado del equipo blanco: "El Real Madrid puede interesarme, todos lo saben. Si no me quieren, no se hablará sobre eso. Si quieren comprarme, saben lo que tienen que hacer". "Ya sabéis cuál es mi destino favorito", aseguró.

Goles y juego para el Real Madrid

No es un secreto que al Real Madrid le ha faltado gol esta temporada, pese a que Karim Benzema dio un importante paso adelante. El futbolista de La Louvière no es un killer, pero sí que ha ido creciendo con el paso del tiempo en la faceta goleadora, llegando a marcar en la 2018/2019 21 goles. Pero además no solo marca, sino que también participa en las jugadas de ataque, así como dando el último pase. A destacar las 17 asistencias que ha dio el curso que acaba de terminar.

Eden Hazard, jugador del Chelsea EFE

Hazard llega para ser titularísimo. De esos jugadores innegociables en las grandes noches, en las noches de gala que tanto gustan en el Santiago Bernabéu. Su posición natural es de extremo izquierdo. Es su favorita, donde se le han visto sus mejores actuaciones. Sin embargo, también puede retrasar su posición y jugara como mediocentro ofensivo o centrar su posición para actuar de mediapunta. Incluso no es descabellado pensar en una posibilidad de 'falso nueve' si las lesiones o sanciones hacen mella en el ataque madridista.

El internacional belga cuenta con el nombre, sí, pero también con la calidad y con la técnica necesarias para meterse a la afición del Real Madrid en el bolsillo desde el primer momento. El jugador cuenta con el beneplácito de todos. Del vestuario, del cuerpo técnico con Zidane a la cabeza y también con el de un Florentino Pérez que ya aseguró hace tan solo unos días que tenía "la ilusión" porque Eden Hazard aterrizase en el coliseo merengue este verano. Dicho y hecho. Ya hay galáctico en la casa blanca.

