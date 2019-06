La conversación de Zidane con Reguilón: "Me dijo que había dado la cara siendo canterano"

Sergio Reguilón ha sido el protagonista de un nuevo programa de Campo de Estrellas de Realmadrid TV. El canterano dio el salto pasado al primer equipo de la mano de Julen Lopetegui, aunque fue con Solari con quien alcanzó las más altas cotas de protagonismo. De toda su trayectoria en la casa blanca hasta el presente con Zidane ha hablado el defensa.

Inicio en las categorías inferiores

"Mi primer contacto con el Real Madrid fue con cuatro años, en la Fundación Real Madrid. Hice las pruebas y me llamaron para empezar con ellos. Cuando entras en el Real Madrid ves que cada fin de semana hay miles de niños para poder entrar donde tú. Inauguraron la Ciudad Deportiva de Valdebebas y era un sueño, no era consciente de dónde entraba. Mi sueño principal ya lo he cumplido: jugar en el primer equipo del Real Madrid. A los que vienen por abajo les digo que con esfuerzo y trabajo siempre se puede conseguir todo lo que te propongas".

Principios complicados

"Al principio fue muy duro porque acababa el colegio a las 5 de la tarde, merendaba y llegaba a casa a las 10 de la noche. Merendaba y cenaba en el coche. Llegaba y tenía que hacer deberes y fueron años duros. Al final cambié el horario del colegio y me fui amoldando. Mi padre se sacrificó muchísimo para llevarme a Valdebebas".

Problemas de crecimiento

"Siempre he tenido un retraso de crecimiento de dos años. Eso me condicionaba mucho y lo intentaba suplir con ganas, esfuerzo y trabajo. En el Juvenil A cogí más protagonismo, hice una buena campaña y firmé por el Madrid tres años".

Oportunidad con Lopetegui

"Mi agente me dijo que Lopetegui contaba conmigo para la pretemporada. Y dije, voy a prepararme como si fuese a un Mundial. Estuve un mes antes entrenando por mi cuenta para llegar como una bestia. Y me salió bien. Entrenar todos los días con un equipo que ha logrado tres Champions seguidas es una burrada. Es un equipo histórico, el más grande del mundo".

'Se queda'

"Después del Trofeo Santiago Bernabéu me dicen que me voy a quedar en el primer equipo. Fue un momento de shock porque hasta que no lo ves de verdad no te lo crees. Mis padres saben lo que ha costado llegar hasta aquí y también es un premio para ellos. Debuté en Champions contra el CSKA en Rusia. Estaba con muchas ganas de poder demostrar que lo de la gira era de verdad".

Debut

"Debuté contra el Valladolid y me acuerdo de que fue un partido muy difícil. Al final marcaron Vinicius y Sergio y todo salió bien. El Bernabéu es un público diferente a los demás. Son la mejor afición porque exigen mucho. Y si ves que la agente anima, canta y se pone de pie es increíble"-

Relación con Zidane

"Cuando vino habló conmigo y me dijo que era consciente de lo que yo había hecho por este club. Que cuando el equipo había estado mal había dado la cara siendo canterano y eso lo valoraba mucho y que estuviera tranquilo. Que te diga Zidane eso al segundo día de venir aquí te tranquiliza mucho. He acabado el año con la conciencia tranquila, sabiendo que he dado todo por este club".

