De Bruyne, sobre el fichaje de Hazard por el Madrid: "No pasará nada en 4 o 5 días..."

"Eden está esta semana como ha sido siempre. Somos profesionales, sabemos cuál es nuestro trabajo y que habrá varios traspasos en nuestras carreras. Está bien, sabe lo que tenemos que hacer en los próximos cinco días y después estaremos todos de vacaciones. No es al primero ni al último que le pasa. Creo que está bien. Todos le vemos yéndose a España. Después de este parón internacional, tendrá tiempo para hacer lo que incumbe al Chelsea y al Madrid. Si pasa algo, sé que no pasará en los próximos cuatro o cinco días. ¿Para qué correr el riesgo, ahora que todo el mundo le está mirando, de ir a España de pronto? Tras los partidos, tendrá tiempo de sobra. Se ha ganado esta oportunidad con su trabajo, si no no vendrían a buscarle".

"Hazard no tiene más o menos posibilidades de convertirse en un Balón de Oro de lo habitual. Es verdad que el nombre del Real Madrid podría hacer algo al respecto, pero él sigue siendo el mismo gran jugador que antes".

"No es algo en lo que el resto estemos ocupados. Cuando fui al City, estuve ocupado con ello durante tres meses, pero me entrenaba todos los días, jugaba y esperaba al momento en que pudiese marcharme, eso es lo que está pasando ahora con Hazard. Sé que ahora no hay mucho fútbol y vosotros -la prensa- tenéis algo más de tiempo para centraros en él, es la historia del momento, pero al final del día hará lo que debe hacer. Pasará lo que tenga que pasar y ya lo veremos".

"No sé si puede ser un líder en el Madrid, hay que verlo porque puedes ser el líder en un equipo durante diez años e irte a uno nuevo y que todo sea totalmente diferente".