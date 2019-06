El PSG sondea a Keylor Navas para conseguir su fichaje

Este miércoles 5 de junio, el Paris Saint-Germain hacía oficial que Gianluigi Buffon no continuará defendiendo su portería. El veterano guardameta italiano ha decidido no renovar su contrato con el PSG y se ha despedido a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales. Así, el coloso parisino se queda tan solo con Areola y ya se mueve en el mercado para encontrar al relevo del ex de la Juventus.

Según revela el diario MARCA, el club francés ya habría iniciado las conversaciones con Keylor Navas para convencerle de su llegada a El Parque de los Príncipes. Pero no solo eso, sino que el acuerdo entre ambas partes iría por buen camino. Desde París se valora la amplia experiencia en la élite del tico, así como su gran nivel y, sobre todo, que su salida del Real Madrid no daría problemas.

Navas sabe desde hace varias semanas que no entra en los planes de la configuración de la plantilla merengue para la 2019/2020. Se había hablado del interés de algunos equipos portugueses, como Oporto y Benfica, del Manchester United y también del PSG, que ahora se confirma como la opción más viable para el internacional costarricense.

Keylor Navas, durante un calentamiento en el Santiago Bernabéu REUTERS

El portero tico ve con buenos ojos la opción de fichar por el Paris Saint-Germain. Continuaría jugando la Champions League y además tendría muchas opciones de sumar títulos, como los domésticos franceses, que todavía no lucen en su palmarés. Además el arquero sabe que llegaría, prácticamente con total seguridad, para ser un fijo en el once titular.

La postura del Real Madrid

Lo que se desconoce es cómo se tomará el Real Madrid que Keylor Navas recale en el PSG, ya que el equipo blanco tiene puesto el punto de mira en dos de las estrellas del coloso galo. Neymar y Kylian Mbappé gustan mucho, por lo que puede ser apasionante las conversaciones entre clubes.

[Más información: El once de salidas del Real Madrid]