Jovic dice 'adiós' a la afición del Eintracht a través de una emotiva carta

Luka Jovic se convirtió el pasado martes en el nuevo fichaje del Real Madrid hasta 2025. El delantero serbio llega al Santiago Bernabéu por 60 millones de euros, más cinco en variables, y con el objetivo de reforzar la zona ofensiva blanca.

El equipo merengue ha ganado la batalla frente a numerosos equipos que se querían hacer con los servicios de Jovic. Tras dos temporadas en el Eintracht, el serbio abandona el conjunto alemán pero no sin antes decir adiós a sus seguidores. El joven de 21 años ha querido despedirse de la afición a través de su cuenta de Instagram.

La carta de Jovic a su afición

"¡Queridos seguidores del Eintracht!

Como ya habréis leído, me iré al Real Madrid. Por supuesto, me gustaría aprovechar esta oportunidad para contactar con vosotros por aquí con unas pocas palabras. Realmente disfruté los últimos dos años en el Eintracht Frankfurt. Conocí a muchas grandes personas y jugué en un club fantástico, que también fue elevado por los aficionados a algo muy especial.

Podemos estar orgullosos de nuestros méritos. ¡Nunca olvidaré esta temporada de la Europa League con vosotros! ¡Lo más destacado fue, por supuesto, la victoria de la Copa DFB 2017/2018 en Berlín!

Por eso no me es fácil salir de Frankfurt. Sin embargo, el Real Madrid me abre una puerta enorme para convertirme en un futbolista aún más grande. Todos los niños tienen este sueño de jugar en un club así. Mi sueño se hace realidad ahora. Me gustaría dar las gracias a todo el club y los grandes fans.

¡Gracias por darme la oportunidad de desarrollar mi personalidad! ¡Gracias por vuestro apoyo! ¡Siempre tendréis un lugar en mi corazón!

Vuestro Luka".

