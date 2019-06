Messi: "Mateo celebra los goles del Madrid para calentar a Thiago"

Lionel Messi ha vuelto a hablar, después de lo que hiciese en rueda de prensa con el Barcelona cuatro años después. Cuando regresa a su país siempre se muestra más cercano y así lo ha demostrado, una vez más, en esta entrevista para TyC Sports. De todas las declaraciones de 'La Pulga' ha llamado la atención una anécdota con sus hijos y el Real Madrid como grandes protagonistas.

#MessiEnEF: "Mateo grita los goles del Real Madrid para hacerlo calentar a Thiago" ◘◘◘ pic.twitter.com/HdA9iB9l6K — TyC Sports (@TyCSports) June 5, 2019

"'Soy del Liverpool, los que le ganaron a ustedes. Yo soy del Liverpool y tu eres del Barça'. Entiende un poquito, pero no se da cuenta todavía. Igual que cuando perdimos con el Valencia: 'Les ganó el Valencia, ehhh'. O ve la tele y grita los goles del Real Madrid. Por ahí estamos viendo algún partido de ellos y Mateo grita gol para hacerlo calentar a Thiago. No se de dónde sacará, pero lo hace calentar al hermano que se envenena", ha confesado el internacional argentino.

Las palabras de la estrella del Barcelona no han tardado en hacerse virales y es que no solo hace gracia el pequeño genio de Mateo, sino también que precisamente use al Real Madrid para picar a su hermano Thiago. Además no hay que obviar que el jugador lo cuente con total naturalidad, igual que lo hizo Cristiano Ronaldo en su día al afirmar que su hijo mayor era fan de Messi y le gustaba ver los vídeos de sus goles.

Las confesiones de Leo

El '10' del Barcelona también tuvo tiempo para hablar de cosas más serias, como la temporada de su equipo y el duro palo que supuso quedar apeados de la Champions League después del 3-0 de la ida. Además, comentó al situación de la selección, desde donde siempre le llueven críticas cuando se enfunda la Albiceleste.

[Más información - Messi: "Terminé la temporada más cansado y frustrado de cabeza que de físico por la Champions"]