Carvajal: "Ojalá que venga toda la dinamita del mundo al Real Madrid"

Dani Carvajal se encuentra concentrado con la selección española para los dos próximos compromisos del combinado nacional con los que dirá adiós a la temporada. El lateral ha hablado en El Larguero de la Cadena SER sobre el momento de la Selección, así como por la complicada campaña que ha atravesado el Real Madrid y de la ilusión por el nuevo proyecto del club blanco.

Fijo en las convocatorias de la Selección

"Ojalá que siga siendo así durante mucho tiempo".

Parón antes de las vacaciones

"Es una cita un poco atípica, sobre todo para los del Real Madrid, que llevamos dos semanas sin competir. Entrenando en solitario, pero sabiendo que quedan dos partidos antes de las vacaciones. Uno más duro ante Suiza y en casa, en el Santiago Bernabéu. Luego toca desconectar hasta el día 8 que volvemos al trabajo".

Cuidados extras

"Tienes que cuidarte la comida, entrenar y cuidarte en general para evitar lesiones".

Situación de la Selección

"Es complicado. La situación personal del míster... lo mejor para estar con él es entrenar duro. Nos ha dicho su cuerpo técnico que él mira todas las sesiones y que las decisiones son conjuntas. No está físicamente, pero le notamos muy cerca".

Trabajar con Robert Moreno

"Más o menos las charlas son consensuadas, así que muy bien la verdad. Cada uno con sus matices, pero muy bien".

Situación personal de Luis Enrique

"No lo comentamos porque es una situación delicada. Que se solucione para bien lo antes posible. Nosotros tenemos que ser profesionales, entrenar duro dar el 200 por ciento y dedicarle las victorias".

Temporada extraña para el Real Madrid

"Ha sido una temporada extraña. No solemos caer tan pronto en Champions, al menos desde que estoy yo. No hemos estado al nivel prácticamente ninguno. Lo mejor es que la temporada haya acabado. Jugar los dos partidos iniciales, recargar pilas y volver con toda la ilusión del mundo".

Dinámica mala

"Te mentiría si lo supiese. Creo que entramos en una dinámica mala. Cuando ves las cosas que no salen, al final te toca. Los fallos se van contagiando, la dinámica mala. Hacer borrón y saber que no ha sido el año de ninguno. En la vida no siempre puedes estar en el lado óptimo, en el lado vencedor. Este año no ha sido bueno y esperamos que en la 2019/2019 vuelve a ser nuestro año".

Regreso de Zidane

"Toda la plantilla está contenta por la vuelta de Zidane. Todos saben que es un míster fantástico. Aunque se vio que nuestra reacción tampoco fue buena, pero es más mentalmente. Todos estábamos deseando que se acabase la temporada".

¿Mejor por el declive del Barcelona?

"Todo lo que no sea que nosotros no ganemos es malo. Pero te mentiría... Al final es nuestro máximo rival. Si el Barça hubiese ganado las tres competiciones pues esta temporada hubiese sido aún más mala".

Rumores sobre Sergio Ramos

"Sí... En ningún momento me planté que Sergio pudiese salir".

'Operación salida'

"Es difícil que en un club como el Madrid quieras salir. Pero es cuestión de cada uno. A mí me gusta jugar. Creo que la carrera del futbolista es muy corta para estar en el banquillo, la verdad".

Fichaje de Hazard

"Parece que si llega, que es una opción más que viable, pues es un jugador hecho, con galones, que no se esconde, que puede aportar goles, experiencia. Seguro que nos ayudará muchísimo".

Proyecto con Zizou

"No hemos hecho resultados propios para un cambio de entrenador. Creo que la dinámica del equipo ha sido mala, incluso con la llegada de Zidane. Muchos jugadores pensando en si se iban a ir, si podrían convencer a Zidane... Pero creo que el míster es muy valiente, muy valiente por coger al equipo en esta situación. Ha hablado con nosotros y nos ha dicho lo que quiere para volver a ganar muchos títulos".

Máxima competencia

"A Zidane le gusta tener 20 o 22 jugadores de alto nivel, que pueda rotar. A Zidane le gusta mucho rotar, que cada puesto esté muy, pero que muy competido. Y hace que todos nos sintamos muy importantes".

¿Qué pinta tiene el nuevo Madrid?

"Creo que va a ser bueno. Una buena pretemporada, con mucho trabajo y luego las llegadas que puedan llegar, que ayudarán mucho".

Faltó amor propio

"Sí, quizá en momentos sí que ha faltado amor propio. El último partido en el Santiago Bernabéu... Teníamos que haber jugado muchísimo mejor y no haber dado una derrota a la afición. Lo mejor de ese día es que se acabó la temporada".

Dos jugadores top por puesto

"Yo soy una persona que piensa que eso es fundamental. Al final, dos jugadores por puesto de muy alto nivel, que haga que su competencia rinda al máximo, hace que en marzo o en abril rindas al máximo. Si jugadores de la máxima calidad, los exprimes, hace que den el máximo".

¿Neymar o Mbappé?

"Bueno... La verdad es que me ha tocado más sufrir a Neymar que a Mbappé. Neymar es muy difícil de marcar. Sale por dentro, por fuera, tienen gol, tiene pase. Es muy, muy completo. Son los dos muy buenos, hablo de Neymar porque me ha tocado examinarle, pero está claro que Mbappé es un grandísimo jugador".

'Caso Neymar'

"Cualquier jugador al que le vinculan con temas extradeportivos y si encima son negativos, pues no le favorece en nada".

¿Ha hablado con los culés sobre Griezmann?

"No, nos ha dado tiempo a nada -risas-. A ver si esta semana rascamos algo -risas-".

Fichaje de Jovic

"En el Eintracht ha hecho una gran temporada. Esperamos que marque muchos goles con nosotros y que sea decisivo. Ojalá que venga toda la dinamita del mundo. Que haya una competencia alta y que ganemos todo".

Keylor Navas

"Sigue siendo jugador nuestro. Ha sido un gran portero y lo seguirá siendo".

¿Futuro capitán?

"Gracias por solo plantearlo. A mí me gustaría ser el capitán del Real Madrid y defender al club tanto dentro como fuera del campo, así como a mis compañeros. Pero Sergio -Ramos- es siempre un gran compañero e intentando siempre ayudarle".

